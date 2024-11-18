Политолог объяснил, почему "антивоенная Россия" – это очень вредный миф, мешающий Украине сражаться за свободу

Россия военная и "антивоенная".

Это во многом бизнес-история. Смысл сегодняшней берлинской акции — создать иллюзию некоей "антивоенной России", которая противостоит путинской военной России. Далее организаторы (не столько даже знаменитая троица, сколько стоящие за ней Free Russia Foundation и ФБК) закрепят за собой такой бренд и подадут себя Западу в качестве лидеров этой России-2, с которыми нужно разговаривать как с реальной силой и всячески поддерживать. Они об этом в общем-то прямо говорят.

В подтверждение таких претензий и был организован выход на демонстрацию тысяч "антивоенных россиян" в Берлине. Мол, посмотрите, за нами толпы сторонников.

Все это вроде бы стандартные политические технологии, но есть одна серьезная проблема. Военная Россия — реальность, это монструозное фашистское государство, убивающее людей и уничтожающее мирные города в Украине в режиме нон-стоп. А антивоенная Россия — это иллюзия, мираж, утопия. Да, есть множество людей в России, которые не поддерживают войну, но они запуганы, разобщены и в подавляющем большинстве вынуждены молчать. Они не представляют собой какую-то реальную политическую силу. Есть также несколько десятков тысяч россиян по всему миру, которые не молчат и принимают участие в антивоенных акциях, типа сегодняшней берлинской (по данным полиции в акции приняло участие около 2000 человек). Но что такое несколько десятков тысяч антивоенных активистов против миллионов российских убийц в погонах? Антивоенные россияне не являются каким-то реальным политическим субъектом, который в состоянии противостоять путинской России. Реально ей с оружием в руках противостоят только украинцы и те немногие россияне, которые их поддерживают или сражаются в ВСУ.

Ходить по Берлину и кричать, как на детском утреннике: Бармалей, то есть Путин, уходи! — дело вполне бессмысленное. Однако не совсем безвредное.

Дело в том, что иллюзия антивоенной России скорее мешает, чем помогает борьбе с реальной военной Россией. Она порождает ложные надежды на то, что россияне сами остановят Путина и таким образом война закончится, а глобальная угроза исчезнет.

Западу надо не распылять усилия, поддерживая какую-то мифическую антивоенную Россию, а сосредоточиться на сокрушении путинской военной России, то есть всесторонне помогать Украине и защищать себя от гибридной агрессии. Иллюзии вредны, они расхолаживают, антивоенные россияне никак не помогут отбиваться от российских военных. Помогайте лучше Украине!

Источник: пост Игоря Эйдмана в Facebook