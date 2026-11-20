Из-за воздушной угрозы в аэропорту Жешув-Ясьонка впервые эвакуировали диспетчерскую вышку

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В пятницу утром три российских объекта нарушили воздушное пространство Польши. Одна ракета упала в Новом Липовце Люблинского воеводства.

О падении ракеты сообщил Onet со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша. В Новом Липовце упала Х-101, а в двух других населенных пунктах – еще одна ракета и реактивный беспилотник.

"В результате действий России в Украине, которые затронули территорию Польши, в Польше никто не пострадал. Мы также не получали сообщений о повреждении критической инфраструктуры", – сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Где упали ракеты и беспилотник

Помимо Нового Липовца, польские службы работают в Руднике-над-Санем и Молодичах. Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что возле Рудника-над-Санем объект нашли в лесу, а в Молодичах Ярославского повята – на открытом участке необрабатываемого поля нашли обломки.

Польские службы работают в трех местах падения российских объектов

Ракета в Новом Липовце упала на поле возле леса и загорелась. По словам Дариуша Дзяла из отдела безопасности и управления кризисными ситуациями в Люблине, место падения обнаружили полицейские и пожарные. Угрозы для жителей близлежащих хозяйств не было.

Полицейские и пожарные обнаружили место падения ракеты в Люблинском воеводстве

"Мы имели дело с 11 объектами, которые непосредственно угрожали вторжением в воздушное пространство Польши. Сейчас можем сказать, что три из них его нарушили", – сообщил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак.

Как Польша отреагировала на воздушную угрозу

Во время атаки на Украину польское военное командование повысило готовность противовоздушной обороны. Центр правительственной безопасности предупредил об угрозе с воздуха жителей отдельных районов Люблинского и Подкарпатского воеводств. Предупреждение отменили в 7:35.

Из-за действий военной авиации аэропорт в Жешуве временно приостановил работу. После эвакуации диспетчерской вышки девять человек находились в укрытии, среди них шестеро сотрудников оперативного персонала, сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал совещание с участием министров, представителей Войска Польского и руководителей служб. Косиняк-Камыш назвал нарушение польского воздушного пространства очередной провокацией России и обратил внимание на то, что в тот же день коалиция желающих проводила учения.

Как сообщал "Телеграф", утром 20 ноября Россия начала массированную атаку на Украину, в частности запустив ракеты "Калибр" и ракеты с бортов Ту-95МС и Ту-160. Под ударом была западная часть Украины.