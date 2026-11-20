От планировки комнаты зависит, где удобнее всего разместить праздничные огни

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Когда в комнате мало места, традиционная елка может занимать слишком много пространства и мешать свободно передвигаться. В таком случае стоит обратить внимание на световое дерево или компактные настольные модели, которые помогут создать праздничную атмосферу без лишнего загромождения.

О том, какую елку лучше выбрать для небольшого жилья, пишет издание urzadzamy.pl. Журналисты объяснили, чем световая конструкция из гирлянды удобнее обычного дерева и на что обратить внимание, если все же хочется поставить живую елку.

Какую елку выбрать для тесной комнаты или узкого коридора

Для настенной елки подойдет свободная стена или фасад мебели. На них можно выложить контур дерева из светодиодной гирлянды или закрепить легкую деревянную конструкцию с лампочками. Ажурная металлическая рама с теплым светом будет выглядеть в небольшой комнате легче, чем густое дерево.

Если свободной стены нет, поставьте настольную модель на подоконник или комод. Это удобно, в частности, в узком коридоре, где напольное украшение сузило бы проход. Если дома мало места для хранения, подойдет плоская или складная конструкция: после праздников она поместится в неглубокий ящик.

Настольная елка на подоконнике не занимает места на полу Источник: Создано с помощью ИИ ("Телеграф")

Как закрепить елку и безопасно пользоваться подсветкой

Самоклеящиеся крючки и полоски лучше всего держатся на чистой гладкой поверхности, в частности на стене, где краска уже высохла. Для обоев, кирпича и шероховатого бетона выберите более надежное крепление, чтобы украшение не упало.

Прокладывайте кабель вне прохода, особенно если дома есть дети или животные. Хрупкие украшения и мелкие детали держите вне досягаемости малышей. Не устанавливайте гирлянду рядом с обогревателями или камином и не перегружайте розетки. Выключайте огни перед сном и каждый раз, когда выходите из дома.

Правильное крепление гирлянды и кабеля помогает сделать праздничное украшение безопаснее Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно и бюджетно украсить дом к новогодним праздникам без покупки традиционной елки.