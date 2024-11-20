Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко о ракетной программе Украины

Относительно ударов по россии якобы Storm Shadow…

Прежде всего, хочу отметить, что по состоянию на сейчас не было ни одного официального заявления, ни от США, ни от Украины относительно того, что Вашингтон согласовал с Киевом удары по российским территориям дальнобойным ракетным вооружением. Всё что есть – это набор разного рода сообщений в СМИ о том, что было получено разрешение на применение американских ATACMS и британских Storm Shadow, а так же теории, что первыми был уже нанесён удар по Брянской области, по складу боеприпасов в Карачаеве (1046 центр материально-технического обеспечения), а вторыми, якобы, ударили по Марьино в Курской области, где размещался узел связи.

Странно где в этой истории потерялись SCALP-EG, на которые так же, вместе со Storm Shadow, по идее, должны были быть даны разрешения, но не отвлекаемся.

Российская сторона сейчас вовсю публикует некие обломки якобы ракет Storm Shadow, которые не имеющая аналогов в мире российская ПВО "успешно" сбила в Марьино, хотя видео с места прилётов говорит об обратном.

Не смотря на заявления российского Минобороны про то, что всё было "успешно" сбито, что-то да взрывалось, как в Карачаеве, так и в Марьино.

Собственно, удары ударами, были то ATACMS или Storm Shadow, без разницы, как и то, что это могли быть реактивные дроны "Паляниця" или усовершенствованная крылатая ракета Р-360 ПКРК "Нептун", который накануне анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Главное то, что ракеты достигли цели и, будут достигать в дальнейшем.

Трёхсоткилометровая зона от границы с Украиной для российских военных становится не безопасной. Но это только прелюдия. Ведь выше я задался вопросом, а где же бурные тирады СМИ про SCALP-EG, в то время как в ближайшее время Украина получит ещё и AGM-158 и AGM-154, не исключена в перспективе поставка TAURUS. Получим ли мы разрешение на применение и этих средств по территории россии? Если ещё не получили, то будем так же на этом настаивать, как минимум. И не только.

Для нас важным так же является вопрос возможности уничтожения российской авиации в воздушном пространстве россии как сухопутными средствами ПВО западного образца, посредством тех же ЗРК Patriot, а так же ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C/D AMRAAM для F-16. Разрешение для этого так следует получить или…

Но, самый цимес в совершенно другом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в следующем году Украина будет иметь возможность произвести около 3 тысяч ракет Р-360 и до 30 тысяч ударных дронов. Я когда услышал эти цифры, то честно говоря, у меня волосы на голове зашевелились. Мы говорим о производстве не менее 8 единиц крылатых ракет в сутки и не менее 80 ударных дронов.

Мне сложно оценить и представить объём работы, ресурс, технический и технологический потенциал который может быть задействован для такого производства, ведь это в 4 больше производства ракет Х-101 на россии и в 8 раз больше производства 3М14 КРМБ "Калибр"!

Но если представить себе, что это действительно реализуемо и в 2025 году мы и вправду выйдем на такие масштабы производства крылатых ракет и ударных дронов, то можно сказать с уверенностью одно…

Ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт… Ждёт Москва и Санкт-Петербург, ждёт Грозный и Моздок, Новороссийск тоже ждёт.

Планом победы может быть только тотальный Blackout Москвы, тлеющие остовы зданий Кремля, на Лубянке и Гизодубовой, на Фрунзенской набережной, почерневшая госдума рф и зияющий сквозными просветами МИД россии.

Собственно, если сегодня россия не остановится, то именно сегодняшние цветочки это была лишь прелюдия будущего урожая ягодок.

Мазаль тов!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.