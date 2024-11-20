"Наконец-то": республиканцы в Конгрессе подтвердили снятие запрета на удары ракетами ATACMS по России

Макконнелл заявил, что администрация Байдена действует слишком медленно

В Конгрессе США официально подтвердили, что Украина получила от администрации действующего президента США Джозефа Байдена разрешение применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ. Об этом заявил действующий лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Об этом сообщает "Укринформ". По словам Макконнелла, администрация наконец-то сделала то, что от нее требовали сделать очень давно.

"Наконец, с опозданием они вчера сделали то, что я и спикер предлагали им сделать шесть месяцев назад… Дали Киеву бить ATACMS так, как они считают нужным, чтобы это помогло им выиграть войну", – сказал он.

Макконнелл заявил, что администрация Байдена действует слишком медленно, как для того, кто действительно "хочет помочь Украине победить". Однако он одобрительно отозвался о решении Белого дома, отметив, что "испытал облегчение" от того, что запрет в конце концов был отменен – хотя из-за нерешительности Байдена было упущено много времени.

"Но это следовало сделать еще несколько месяцев назад", – добавил он.

Как сообщалось ранее, украинцы нанесли удар по складу боеприпасов в Брянской области, а в СМИ появились сообщения о том, что в его уничтожении приняли участие ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский при этом намекнул, что у Украины есть не только американские ракеты для ударов по России, но и отечественные "Нептуны".