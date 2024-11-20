США одобрили удары по России еще одним дальнобойным оружием, – СМИ

Эта информация появилась на фоне предупреждений о возможном массированном ударе по Украине

На фоне панических настроений, возникших из-за предупреждения посольства США об угрозе масштабной воздушной атаки РФ в среду, 20 ноября, стало известно, что США дали Украине разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по целям в глубине РФ. Однако официально Великобритания этого еще не подтвердила.

Как пишет The Times, премьер-министр Британии Кир Стармер избегает комментариев по этому вопросу. Он отметил, что не будет вдаваться в "оперативные подробности".

Источники издания в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "поворотным моментом" стало привлечение Россией солдат КНДР для войны против Украины. Это было расценено как "серьезная эскалация".

Следует отметить, что эта информация появилась на фоне слухов о возможном массированном ударе по Украине. Так, посольства США, Испании, Греции и Италии в среду не работают по соображениям безопасности.

Народная депутат Марьяна Безуглая также подлила масла в огонь. В 13:09 20 ноября она призвала не игнорировать воздушную тревогу.

В посольстве США подчеркнули, что их предупреждение не связано с усилением ядерной риторики Кремля. Оно касается повышенной опасности угрозы комбинированного нападения с использованием РФ беспилотников и ракет.

Напомним, помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Его французский коллега Эммануэль Макрон также поддержал это решение. Вероятно, именно с опасениями мести за это со стороны РФ могут быть связаны призывы к повышенному вниманию во время тревог.

Как сообщал "Телеграф", предупреждение о возможном массированном ударе по Украине может быть связано с угрозой применения баллистики с территории РФ. Не исключено, что враг может использовать при атаке свое новое оружие. Вероятно, речь идет о стратегически баллистической ракете РС-26 "Рубеж". Она теоретически может быть оборудована ядерным зарядом.