Решение Байдена поможет Трампу: на Западе анализируют роль ATACMS в войне

Обозреватели на Западе рассуждают о политическом и военном влиянии дальнобойных ударов.

Украина получила от администрации действующего президента США Джо Байдена разрешение поражать дальнобойными ракетами ATACMS цели на территории РФ. Станет ли долгожданное и запоздавшее решение Вашингтона решающим для хода войны?

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова проанализировала, что об этом говорят аналитики на Западе.

Важно выбрать правильные цели

Эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг обращает внимание, что американские военные имеют ограниченное количество ракет ATACMS и больше их не производят. Темпы производства других западных дальнобойных систем не обеспечат количество, необходимое для значительных результатов на поле боя.

"Хорошим примером является то, как Украина 2023 использовала большинство арсенала британских ракет Storm Shadow для ударов по российским целям, однако не смогла ослабить российское командование и управление до необходимого уровня", — отмечает Уотлинг.

При этом использование дальнобойного оружия может создать условия для прорыва российской обороны.

"Вопрос заключается в том, способна ли украинская армия воспользоваться такими возможностями. Примером такого "окна" возможностей стала августовская операция с применением радиоэлектронной борьбы и ударных способностей, позволившая Украине захватить часть Курской области России", — считает эксперт.

Уотлинг отмечает, что с конца прошлого года в украинской армии наблюдается негативная тенденция, когда потери превышают количество новобранцев в армии. Хотя значительная часть раненых бойцов возвращается на службу после лечения, со временем все равно происходит истощение подразделений на линии фронта.

"Украина быстро приближается к моменту, когда, если не решить вопрос человеческих ресурсов, она не сможет удерживать фронт, что ускорит коллапс оборонных позиций. В этом контексте важно время для реализации необходимых реформ.

Партнеры Украины могут сделать немного, чтобы изменить характер боев на линии фронта, но нацеливание на ключевые способности, которые дают преимущество России, поможет выиграть время", — говорится в материале.

Следующий вопрос состоит в том, по каким целям наносить удары. По словам Уотлинга, военные цели определить достаточно легко, а вот со стратегическими ситуация не такая простая.

"Уничтожение российских складов боеприпасов, пунктов заправки и вооружения ударной авиации или оперативно-тактических ракетных комплексов имело бы значительный эффект в уменьшении потерь среди украинцев и стабилизации фронта. Но такие цели не принесут рычагов во время переговоров.

Для этого требуются удары по экономическим и промышленным объектам. Вызов состоит в том, что будущая администрация [президента] США, продвигающая идею переговоров, не является той, которая сейчас принимает решение об ударах. Маловероятно, что между ними существует тесная стратегическая координация для интеграции этих шагов в общую стратегию", – сетует британский эксперт.

По его мнению, в таких условиях должно быть согласовано использование ATACMS с боеприпасами от других партнеров и украинскими дальнобойными системами.

"Самое важное, если дальнобойные удары снизят давление на фронт, Киев должен использовать это время для усиления оборонительных рубежей", — призывает Джек Уотлинг.

Решение Байдена поможет Трампу

Эксперт американского Совета по международным отношениям (CFR) Макс Бут обвиняет администрацию действующего президента США Джо Байдена в слишком осторожной позиции, в том числе по вопросу дальнобойных ударов системами ATACMS.

"Байден предоставил украинцам доступ ко почти всем видам вооружения, о которых они просили, включая танки Abrams, боевые бронированные машины Bradley, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и, совсем недавно, истребители F-16.

Однако это происходило только после длительных и изнурительных обсуждений, в течение которых Украина платила значительную цену — потерянной территорией и человеческими жизнями — из-за отсутствия этих систем вооружения раньше", — пишет Бут.

По его убеждению, такая осторожность имела смысл на начальном этапе войны, когда были опасения, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия. "Однако этот опасный момент прошел осенью 2022 года, когда Путин не применил ядерное оружие, несмотря на значительные поражения в Харьковской и Херсонской областях".

С тех пор Киев пересекал одну за другой почти все мнимые "красные линии" России, в то время как Байден продолжал действовать очень осторожно, что заставляло Украину вести изнурительную войну против гораздо большей по численности страны.

И теперь только такой шаг, как привлечение Россией Северной Кореи к боевым действиям, заставил американского президента пересмотреть свое решение по использованию ATACMS для ударов по целям в РФ. По прогнозам Бута, такой шаг Байдена может усилить давление на российского диктатора. И это пригодится уже следующему президенту США Дональду Трампу.

"Дональд Трамп, который вступит в должность президента 20 января, пообещал завершить войну за один день, не объясняя, как именно он планирует это сделать. Многие в его окружении хотят прекратить помощь Украине. Однако это решение может привести к российской победе, что станет стратегическим поражением для США и унизительным ударом по самому Трампу.

Если Трамп серьезно настроен на справедливое завершение войны, то решение Байдена расширить полномочия Украины по использованию ATACMS может усилить давление на Путина, побуждая его к переговорам", — прогнозирует эксперт.

Война — это "оркестр" всего оружия

Старший офицер британской армии в отставке Руперт Джонс в эфире радио Times отметил, что ракеты ATACMS, или другие виды оружия самостоятельно, не станут решающим фактором в войне.

"Мы уже обсуждали это в контексте боевых танков, F-16 и теперь этих ракет большой дальности. Ни одна из этих вещей сама по себе не является решающей.

Война — это "оркестр" всех имеющихся средств. Теперь у украинцев появился еще один инструмент, который можно использовать. Это полезно, но само по себе не изменит общий ход битвы", — сказал британский военный.

При этом подход Запада к поэтапным поставкам оружия Украине он назвал "слишком робким" и "только играющим на руку Москве".

"Было очевидно, что угрозы Путина по поводу эскалации с помощью тактического ядерного оружия и подобные вещи никогда не имели никакой реальной основы. Идея о том, что президент Путин имеет в своем арсенале возможности коренным образом изменить ход войны, кажется ложной. Это не означает, что они не могут добиваться тактических успехов на поле боя.

Они могут добиваться успехов, и они это делают, но это очень незначительные достижения. Это не существенные прорывы. Мы должны и дальше тщательно оценивать угрозы Путина, и я абсолютно уверен, что разведка очень серьезно этим занимается.

Но при этом следует оценивать и судить его слова в контексте предыдущих действий", — призвал Джонс.

Высказывая прогноз по поводу будущего президентства Дональда Трампа, британский эксперт напомнил, что республиканец любит использовать очень громкие и смелые фразы, и при этом "заботится о том, что о нем думают люди".

"Трамп не хочет быть побежденным. Он действительно заботится о том, что о нем думают люди… И я подозреваю, что он внимательно думал о наследии президента Байдена по Афганистану и позорном выводе американских и, по сути, сил НАТО по указанию президента Байдена. Ты выбрасываешь свои достижения, если поступаешь так.

Если президент Трамп выберет подобный подход к Украине, это будет на его совести. Это будет частью его наследия. И я не думаю, что он захочет так поступить.

Он – "делок". Он – прагматик. Он будет искать способ разрешить это… Думаю, Трамп захочет вести переговоры с Путиным способом, которым другие не пытались. Но я не думаю, что это автоматически приведет к капитуляции Украины", — спрогнозировал бывший военный.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что новоизбранный президент США Трамп может провести переговоры с российским диктатором Путиным уже в ближайшее время.