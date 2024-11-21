Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" указал на проблему

На фронт поставили партии некачественных мин украинского производства?

В последние недели видел несколько сообщений о том, что на передовую поставлены некачественные мины производства "Укроборонпрома". Одно дело, если это один-единственный случай, другое – тенденция, присутствующая в разных военных формированиях. Украинское общество требует мгновенной реакции на эту ситуацию. Необходимо срочно провести расследование этой ситуации. Если информация подтвердится, виновные должностные лица должны понести ответственность, чтобы такие позорные случаи больше не повторялись. Ведь от качества снарядов зависит жизнь наших защитников.

Первым об этой проблеме заявил главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов 6 ноября.

Журналист опубликовал видео из одного из военных подразделений, где солдаты жалуются на некачественные мины украинского производства.

Сегодня (20 ноября. — Ред.) Бутусов опубликовал еще одно видео из другой бригады. Проблема та же – некачественные мины.

Это совсем неприемлемая история. Могут пострадать как наши минометчики, так и военные, которых они прикрывают. Некачественные снаряды могут привести к прорыву на одном из участков фронта. Украинское общество — как военные, так и гражданские — требуют провести срочное расследование и проинформировать о его результатах.

В первую очередь ожидаем официальный комментарий от "Укроборонпрома" с подтверждением или опровержением этой информации. Если же такие случаи действительно зафиксированы, то необходимо подробное разъяснение.

В Министерстве обороны есть центральное управление по контролю качества. Это орган военного управления, который занимается контролем качества централизованно поставляемых товаров для нужд ВСУ. Вот относительно свежая новость, что по инициативе этого управления Минобороны в августе вернуло поставщикам для устранения недостатков почти 230 тысяч единиц товара, не отвечающего требованиям, более чем на 550 млн грн.

Руководитель центрального управления контроля качества должен предоставить публичные объяснения. Проверяли ли эти партии мин? Кто именно в министерстве ответственен за их качество?

Нужна мгновенная реакция от министра обороны с подробным отчетом, кто принимал мины, кто подписывал документы, кто и как наказан за поставку некачественных мин. Если уж действительно на фронт поставили некачественные мины, министр должен проконтролировать, чтобы больше таких позорных случаев не было. В случае отсутствия реакции и ответственных должностных лиц к расследованию этой ситуации следует привлекать правоохранительные органы.

Источник: Facebook-страница Тараса Загороднего