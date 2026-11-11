Мощный шторм надвигается на Украину: названа дата, когда ждать разрушительного ветра, гроз и снега
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На Закарпатье из-за сильных дождей может начаться небольшой паводок
В пятницу, 13 ноября, через Украину с запада на восток пройдет полоса интенсивных осадков. Ожидается более 30 мм, местами с грозами. В Карпатском регионе к дождю добавятся снег и мокрый снег.
Согласно прогнозным картам Ventusky, в течение дня зона непогоды будет пересекать Украину в восточном направлении. В первой половине дня самые интенсивные осадки сосредоточатся на западе, а к вечеру дождливая полоса сместится к восточным областям и ослабнет.
Как непогода будет двигаться по Украине 13 ноября
Утром 13 ноября осадки охватывают западные области и распространяются до Житомирской и Киевской областей. Больше всего осадков будет в Карпатах: здесь прогнозный показатель достигает 30 мм. Дождевая зона проходит через
- Львовскую область
- Ивано-Франковскую область
- Ровенскую область
- Хмельницкую область
тогда как большинство центральных и восточных областей в это время остаются вне ее основной части.
Днем возможны небольшие грозы в Закарпатье. При этом интенсивность осадков снизится.
К вечеру картина изменится: около 20:00 запад уже окажется вне основной полосы осадков. Она протянется от южных областей через центральную часть страны до Харьковщины. Вблизи Харькова виден один из самых интенсивных участков вечернего дождя, а осадки на юге затронут район Одессы.
Предупреждение для Закарпатья и прогноз для крупных городов
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Закарпатской области в суббассейне Тисы. Все из-за значительных дождей, а в горах – осадков с мокрым снегом.
"12–13 ноября прогнозируемые значительные, местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом обусловят повышение уровней воды в реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) на 0,5–1,5 м, без негативных последствий", – сообщил Укргидрометцентр.
На карте Укргидрометцентра на 13 ноября в Киеве отмечен дождь: ночью +4…+6 °C, днем +9…+11 °C. В Харькове – облачно, +3…+5 °C ночью и +10…+12 °C днем. В Днепре ночная температура составит +5…+7 °C, дневная – +13…+15 °C, также будет преобладать облачность. В Одессе ожидается переменная облачность, ночью +11…+13 °C, днем +14…+16 °C.
Мокрый снег ожидается только в Карпатах
Осадки подтверждают и прогнозы других погодных сервисов
На пятницу, 13 ноября, для Свалявы указан дождь с вероятностью 100%, а в Воловце стоит ждать дождя со снегом, для Львова – 95%. В Киеве прогнозируют небольшой дождь с вероятностью 68%, в Харькове – ливневые дожди во второй половине дня с показателем 48%.
Метеоролог предупредил: по Украине пронесутся штормовые порывы
Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в прогнозе для "Телеграфа" рассказал о серии активных атмосферных фронтов, которые пройдут по Украине 11–14 ноября на фоне пониженного давления.
По его прогнозу, большинство регионов получит умеренные, местами значительные осадки, преимущественно дождь. Снег и мокрый снег ожидаются в Карпатском регионе, отдельные грозы – в Крыму и Приазовье. В ряде областей сохранится туман. Ветер преимущественно будет слабым, переменных направлений, однако 13 и 14 ноября местами усилится до 15–17 м/с.
"С 15 ноября погодные условия в Украине стабилизируются, а осадки прекратятся благодаря развитию антициклона с центром над Румынией", – рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.
Как сообщал "Телеграф", в сезонном прогнозе основную массу снега зимой 2026–2027 годов ожидают в высокогорье Карпат. Самые мощные снегопады прогнозируют на январь и февраль.