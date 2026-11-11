Мощный шторм надвигается на Украину: названа дата, когда ждать разрушительного ветра, гроз и снега

На Закарпатье из-за сильных дождей может начаться небольшой паводок

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В пятницу, 13 ноября, через Украину с запада на восток пройдет полоса интенсивных осадков. Ожидается более 30 мм, местами с грозами. В Карпатском регионе к дождю добавятся снег и мокрый снег.

Согласно прогнозным картам Ventusky, в течение дня зона непогоды будет пересекать Украину в восточном направлении. В первой половине дня самые интенсивные осадки сосредоточатся на западе, а к вечеру дождливая полоса сместится к восточным областям и ослабнет.

Как непогода будет двигаться по Украине 13 ноября

Утром 13 ноября осадки охватывают западные области и распространяются до Житомирской и Киевской областей. Больше всего осадков будет в Карпатах: здесь прогнозный показатель достигает 30 мм. Дождевая зона проходит через

Львовскую область

Ивано-Франковскую область

Ровенскую область

Хмельницкую область

тогда как большинство центральных и восточных областей в это время остаются вне ее основной части.

В 11:00 самые интенсивные осадки прогнозируют в Карпатах

Утром самые интенсивные осадки сосредоточатся на западе страны

Днем возможны небольшие грозы в Закарпатье. При этом интенсивность осадков снизится.

Больше всего осадков утром прогнозируют в Карпатах

К вечеру картина изменится: около 20:00 запад уже окажется вне основной полосы осадков. Она протянется от южных областей через центральную часть страны до Харьковщины. Вблизи Харькова виден один из самых интенсивных участков вечернего дождя, а осадки на юге затронут район Одессы.

К вечеру 13 ноября основная полоса осадков сместится на восток Украины

Предупреждение для Закарпатья и прогноз для крупных городов

Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Закарпатской области в суббассейне Тисы. Все из-за значительных дождей, а в горах – осадков с мокрым снегом.

"12–13 ноября прогнозируемые значительные, местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом обусловят повышение уровней воды в реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) на 0,5–1,5 м, без негативных последствий", – сообщил Укргидрометцентр.

В Карпатском регионе атмосферные фронты принесут снег и мокрый снег Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На карте Укргидрометцентра на 13 ноября в Киеве отмечен дождь: ночью +4…+6 °C, днем +9…+11 °C. В Харькове – облачно, +3…+5 °C ночью и +10…+12 °C днем. В Днепре ночная температура составит +5…+7 °C, дневная – +13…+15 °C, также будет преобладать облачность. В Одессе ожидается переменная облачность, ночью +11…+13 °C, днем +14…+16 °C.

Дневная температура в Одессе достигнет +14…+16 °C, в Киеве – +9…+11 °C

Мокрый снег ожидается только в Карпатах

Осадки подтверждают и прогнозы других погодных сервисов

Прогнозы для городов показывают, что время прохождения дождей и вероятность осадков будут различаться

На пятницу, 13 ноября, для Свалявы указан дождь с вероятностью 100%, а в Воловце стоит ждать дождя со снегом, для Львова – 95%. В Киеве прогнозируют небольшой дождь с вероятностью 68%, в Харькове – ливневые дожди во второй половине дня с показателем 48%.

Метеоролог предупредил: по Украине пронесутся штормовые порывы

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в прогнозе для "Телеграфа" рассказал о серии активных атмосферных фронтов, которые пройдут по Украине 11–14 ноября на фоне пониженного давления.

По его прогнозу, большинство регионов получит умеренные, местами значительные осадки, преимущественно дождь. Снег и мокрый снег ожидаются в Карпатском регионе, отдельные грозы – в Крыму и Приазовье. В ряде областей сохранится туман. Ветер преимущественно будет слабым, переменных направлений, однако 13 и 14 ноября местами усилится до 15–17 м/с.

"С 15 ноября погодные условия в Украине стабилизируются, а осадки прекратятся благодаря развитию антициклона с центром над Румынией", – рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.

Как сообщал "Телеграф", в сезонном прогнозе основную массу снега зимой 2026–2027 годов ожидают в высокогорье Карпат. Самые мощные снегопады прогнозируют на январь и февраль.