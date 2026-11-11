Как в Олешках: сразу десятки населенных пунктов оказались в критической ситуации (карта)
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Жители региона нуждаются в эвакуации
Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что людей из 34 населенных пунктов левобережья нужно спасать, как недавно жителей Олешек. Там нет базовых услуг, усложнены поставки пищи, а с приближением зимы условия для жизни ухудшаются.
Об этом Прокудин заявил в подкасте "Кляті питання" "Украинской правды". Еще 58 населённых пунктов в 20-километровой зоне на левом берегу он отнес к среднему уровню критичности.
Без газа, света и надежных поставок продуктов
Ситуацию в 34 населенных пунктах Прокудин сравнил с гуманитарным кризисом в оккупированных Олешках. Среди них он назвал Рыбальче, Збуровку, Новую Збуровку, Голую Пристань и другие города и села вдоль Днепра вплоть до Великой Лепетихи. По его словам, внимание к спасению их жителей нужно уже сейчас.
"Там уже проблемы со всем. Там нет газа, нет света, проблемы с водой, с доставкой пищи, гуманитарной помощью. Сейчас, после лета, люди будут как-то выживать от огородов. Дальше – зима будет очень тяжелая", – сказал Прокудин.
Между селом Рыбальче и Большой Лепетихой вдоль Днепра расположены такие населенные пункты (с юго-запада на северо-восток)
- 1. Рыбачье
- 2. Голая Пристань
- 3. Большая Кардашинка
- 4. Олешки
- 5. Челбурда
- 6. Казачьи Лагеря
- 7. Крынки
- 8. Новая Каховка
- 9. Казацкое
- 10. Любимовка
- 11. Каховка
- 12. Змеевка
- 13. Малокаховка
- 14. Каиры
- 15. Красный Маяк
- 16. Горностаевка
- 17. Заводовка
- 18. Качкаровка
- 19. Миловое
- 20. Казацкая Слобода
- 21. Великая Лепетиха
Что происходило в оккупированных Олешках
О нехватке продовольствия и медицинской помощи в оккупированных Россией Олешках и Голой Пристани 25 июня 2026 сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Опрошенные ею жители рассказывали, что атаки дронов и мины препятствовали эвакуации и доставке необходимого. Последний продуктовый магазин в Олешках прекратил регулярную работу в январе из-за нехватки товаров и люди месяцами жили на запасах и ограниченных частных поставках.
Из-за опасности организованные эвакуации провести очень сложно. Части жителей приходилось преодолевать большие расстояния пешком, что особенно затрудняло выезд маломобильных людей.
Как эвакуировали жителей
Для гуманитарной миссии в Олешках с 27 октября по ночи на 2 ноября действовал режим тишины. За это время в город доставили помощь и вывезли жителей, которые хотели уехать. Для операции подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи маломобильным людям.
31 октября четыре самолета с эвакуированными жителями Олешков прибыли в аэропорт Гомеля. Оттуда людей автобусами повезли на украинскую границу, которую они пересекли в тот же день на Черниговщине.
Часть жителей Олешек выбрала для эвакуации Россию. Однако это гораздо меньшее количество: было 17 автобусов с теми, кто выбрал Украину и только 4 с теми, кто хотел жить в РФ.
Ранее "Телеграф" рассказывал истории людей, переживших русскую оккупацию в Олешках. Они мечтают увидеть родной город свободным от российских оккупантов.