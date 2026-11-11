Как в Олешках: сразу десятки населенных пунктов оказались в критической ситуации (карта)

Жители региона нуждаются в эвакуации

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Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что людей из 34 населенных пунктов левобережья нужно спасать, как недавно жителей Олешек. Там нет базовых услуг, усложнены поставки пищи, а с приближением зимы условия для жизни ухудшаются.

Об этом Прокудин заявил в подкасте "Кляті питання" "Украинской правды". Еще 58 населённых пунктов в 20-километровой зоне на левом берегу он отнес к среднему уровню критичности.

Без газа, света и надежных поставок продуктов

Ситуацию в 34 населенных пунктах Прокудин сравнил с гуманитарным кризисом в оккупированных Олешках. Среди них он назвал Рыбальче, Збуровку, Новую Збуровку, Голую Пристань и другие города и села вдоль Днепра вплоть до Великой Лепетихи. По его словам, внимание к спасению их жителей нужно уже сейчас.

"Там уже проблемы со всем. Там нет газа, нет света, проблемы с водой, с доставкой пищи, гуманитарной помощью. Сейчас, после лета, люди будут как-то выживать от огородов. Дальше – зима будет очень тяжелая", – сказал Прокудин.

Между селом Рыбальче и Большой Лепетихой вдоль Днепра расположены такие населенные пункты (с юго-запада на северо-восток)

1. Рыбачье

2. Голая Пристань

3. Большая Кардашинка

4. Олешки

5. Челбурда

6. Казачьи Лагеря

7. Крынки

8. Новая Каховка

9. Казацкое

10. Любимовка

11. Каховка

12. Змеевка

13. Малокаховка

14. Каиры

15. Красный Маяк

16. Горностаевка

17. Заводовка

18. Качкаровка

19. Миловое

20. Казацкая Слобода

21. Великая Лепетиха

Населенные пункты, нуждающиеся в помощи, на карте. Источник: Телеграф

Что происходило в оккупированных Олешках

О нехватке продовольствия и медицинской помощи в оккупированных Россией Олешках и Голой Пристани 25 июня 2026 сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Опрошенные ею жители рассказывали, что атаки дронов и мины препятствовали эвакуации и доставке необходимого. Последний продуктовый магазин в Олешках прекратил регулярную работу в январе из-за нехватки товаров и люди месяцами жили на запасах и ограниченных частных поставках.

Из-за опасности организованные эвакуации провести очень сложно. Части жителей приходилось преодолевать большие расстояния пешком, что особенно затрудняло выезд маломобильных людей.

Как эвакуировали жителей

Для гуманитарной миссии в Олешках с 27 октября по ночи на 2 ноября действовал режим тишины. За это время в город доставили помощь и вывезли жителей, которые хотели уехать. Для операции подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи маломобильным людям.

31 октября четыре самолета с эвакуированными жителями Олешков прибыли в аэропорт Гомеля. Оттуда людей автобусами повезли на украинскую границу, которую они пересекли в тот же день на Черниговщине.

Часть жителей Олешек выбрала для эвакуации Россию. Однако это гораздо меньшее количество: было 17 автобусов с теми, кто выбрал Украину и только 4 с теми, кто хотел жить в РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал истории людей, переживших русскую оккупацию в Олешках. Они мечтают увидеть родной город свободным от российских оккупантов.