Аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ о сотрудничестве российских властей и террористов "Талибана"

Помните, я писал о том, что РФ может исключить Талибан из перечня запрещенных в России организаций?

Такой законопроект зарегистрирован в Думе и до нового года будет принят.

А сегодня (27 ноября — ред.) Шойгу встречался с главой МВД Афганистана Сираджуддином Хаккани.

Он ранее был самым разыскиваемым членом организации Талибан.

Встреча проходит в Кабуле.

О чем может свидетельствовать эта новость?

На внешнем контуре Талибан взаимодействует с Китаем — разработка полезных ископаемых, переработка, инфраструктура и даже специфический туризм.

Плюс Талибан сдерживает развитие на своей территории уйгурских военных формирований, которые активно поддерживаются на Западе (угроза уйгурского сепаратизма в КНР).

Также Талибан был заинтересован в отправке своего корпуса на войну против Израиля и просил Иран предоставить ему коридор для этого.

Тегеран ожидаемо отказал: в Афганистане сунниты, в Иране — шииты и отношения между двумя странами достаточно сложные.

Также Афганистан резко сократил наркотраффик: посевы мака и производство опиума сокращено в десятки раз. Это целенаправленная политика талибов, так они делали и в начале нулевых.

Зато у Талибов есть 40-50 тысяч боевиков, которые ничего не умеют делать, кроме как воевать.

Вполне возможно, речь пойдет именно об этом — участии талибов в войне РФ против Украины.

У себя в стране Талибан сможет это также удачно "продать" как "священную войну против Запада".

В нюансы российско-украинской войны афганцы вникать не будут.

Длительная война Израиля в Газе и Ливане серьезно наэлектризовала радикальную мусульманскую умму: от арабов до тюрок и пуштунов, от суннитов до шиитов.

В этом контексте, когда американский флаг действует на подобный социум как сильный раздражитель, любая ассоциация с Западом может сформировать основу для Газзавата, Священной войны.

Например, хуситы атакуют в Красном море все суда, которые связаны с Западом или даже заходили в израильские порты, как это было недавно с турецким торговым судном.

Тем более, что куратором в подобном взаимодействии может стать Чечня Кадырова.

В общем, есть повод очень внимательно отслеживать новости из Афганистана.