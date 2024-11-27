Аналітик та економічний експерт Олексій Кущ про співпрацю російської влади та терористів "Талібану"

Пам’ятаєте, я писав про те, що РФ може виключити Талібан із переліку заборонених у Росії організацій?

Такий законопроэкт зареєстровано у Думі і до Нового року буде ухвалено.

А сьогодні (27 листопада — ред.) Шойгу зустрічався з главою МВС Афганістану Сіраджуддіном Хаккані.

Він раніше був найвідомішим членом організації Талібан.

Зустріч відбувається у Кабулі.

Про що може свідчити ця новина?

На зовнішньому контурі Талібан взаємодіє з Китаєм – розробка корисних копалин, переробка, інфраструктура та навіть специфічний туризм.

Плюс Талібан стримує розвиток на своїй території військових уйгурських формувань, які активно підтримуються на Заході (загроза уйгурського сепаратизму в КНР).

Також Талібан був зацікавлений у відправленні свого корпусу на війну проти Ізраїлю та просив Іран надати йому коридор для цього.

Тегеран очікувано відмовив: в Афганістані суніти, в Ірані — шиїти, та відносини між двома країнами є досить складними.

Також Афганістан різко скоротив наркотрафік: посіви маку та виробництво опіуму скорочено в десятки разів. Це цілеспрямована політика талібів, то вони робили і на початку нульових.

Зате у Талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати.

Цілком можливо, йтиметься саме про це — участь талібів у війні РФ проти України.

У себе в країні Талібан зможе це також вдало "продати" як "священну війну проти Заходу".

У нюанси російсько-української війни афганці не вникатимуть.

Тривала війна Ізраїлю в Газі та Лівані серйозно наелектризувала радикальну мусульманську умму: від арабів до тюрків та пуштунів, від сунітів до шиїтів.

У цьому контексті, коли американський прапор діє на такий соціум як сильний подразник, будь-яка асоціація із Заходом може сформувати основу для Газзавата, Священної війни.

Наприклад, хусити атакують у Червоному морі всі судна, які пов’язані із Заходом або навіть заходили до ізраїльських портів, як це було нещодавно з турецьким торговим судном.

Тим більше, що куратором у подібній взаємодії може стати Чечня Кадирова.

Загалом є привід дуже уважно відстежувати новини з Афганістану.