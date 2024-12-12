Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады рассказал, почему выборы могут быть опасны для Украины после войны

Не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам – посмотрите прямо на карту DeepState. Хотя в целом такое политическое решение уже назрело и при определенных условиях его нужно будет принять.

Если предположить, что через некоторое время у нас будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи. Например, что делать с теми, кто за границей. А с теми, кто на оккупированных территориях. Как будут голосовать ВПЛ.

Все вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество. И, конечно, еще больше будут отвлекать от вопроса войны. А война этим "перемирием" не закончится — это, надеюсь, большинство понимает.

Выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства хотя и необходимым. Зная украинцев, в настоящее время фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить

Источник: пост Жорина в Telegram.