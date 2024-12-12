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Выборы после войны – сложный и угрожающий период для Украины - Максим Жорин

Автор
Максим Жорин
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В Украине обсуждается возможность проведения выборов после войны Новость обновлена 12 декабря 2024, 22:49
В Украине обсуждается возможность проведения выборов после войны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады рассказал, почему выборы могут быть опасны для Украины после войны

Не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам – посмотрите прямо на карту DeepState. Хотя в целом такое политическое решение уже назрело и при определенных условиях его нужно будет принять.

Если предположить, что через некоторое время у нас будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи. Например, что делать с теми, кто за границей. А с теми, кто на оккупированных территориях. Как будут голосовать ВПЛ.

Все вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество. И, конечно, еще больше будут отвлекать от вопроса войны. А война этим "перемирием" не закончится — это, надеюсь, большинство понимает.

Выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства хотя и необходимым. Зная украинцев, в настоящее время фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить

Источник: пост Жорина в Telegram.

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Теги:
#Украина #Выборы #Россия #Война #Вооруженные Силы Украины #Прекращения огня #Прекращение войны #Максим Жорин #3 ОШБр