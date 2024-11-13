Нардепка объяснила, при каком условии выборы в Украине можно будет провести в 2025 году

На подготовку к выборам нужно время

Вопрос о необходимости проведения следующих выборов в Украине встает все чаще. Многие прогнозируют, что выборы должны состояться в 2025 году.

Такую возможность предполагает нардепка Виктория Гриб. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Новости Live".

По ее словам, выборы могут пройти осенью 2025 года. Нардепка не считает, что их можно провести весной. По ее мнению, наиболее вероятным сроком их проведения является осень. Ведь по законодательству, для организации выборов необходимо заблаговременно уведомить население за 6 месяцев.

В то же время Виктория Гриб отмечает, что выборы не могут проходить, пока в Украине продолжается война. Если удастся договориться о прекращении боевых действий, например в феврале, то через полгода можно будет их провести. Однако если война будет продолжаться, то, по мнению нардепки, нет оснований для организации избирательного процесса. "Если война будет продолжаться, то я не вижу фундамента для проведения выборов", — говорит Виктория Гриб.

То есть сроки проведения следующих выборов в Украине будут зависеть от хода российско-украинской войны.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Раде объяснили, реально ли сейчас провести выборы в Украине и рассказали, какими они должны быть. Сейчас происходит "зондирование почвы" со стороны Запада из-за обсуждения в СМИ разных вариантов таких планов, однако никакого отношения к реальности они не имеют.