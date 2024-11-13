В Раде объяснили, реально ли сейчас провести выборы в Украине, и рассказали, какими они должны быть

Для того чтобы выборы были легитимными, они должны быть демократичными

Слухи о якобы грядущих выборах в Украине — подыгрывание России. В нынешних условиях о них не может быть и речи.

С таким заявлением выступила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко. Она объяснила, что провести демократичные выборы при такой ситуацией с безопасностью в стране невозможно.

"К послевоенным выборам в Украине будет приковано большое внимание мира и общества. Они (выборы. — Ред.) должны быть легитимными. Для того чтобы они были легитимными, они должны быть демократичными и обеспечивать право баллотироваться на них, например, военным, которые на сегодняшний день имеют наивысший уровень поддержки. Но военные сейчас не могут оставить фронт. Поэтому я считаю подобные разговоры (о выборах. — Ред.) достаточно опасными. Нам сегодня нужно сосредоточиться на том, как двигаться к перемене ситуации на фронте", — сказала она.

Также нардеп прокомментировала новости с всевозможными "мирными планами", которые сейчас активно появляются в СМИ. По её мнению, сейчас происходит "зондирование почвы" со стороны Запада через обсуждение в СМИ разных вариантов таких планов, однако никакого отношения к реальности они не имеют.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, когда в Украине состоятся выборы.