Когда будут выборы в Украине и что об этом сказано в Плане стойкости Зеленского

Народный депутат от партии "Голос" объяснил, будут ли выборы в Украине, а также будут ли понижать мобилизационный возраст

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины свой План стойкости из 10 пунктов. Между тем, народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк ответил на слухи о якобы готовящихся выборах, а также о вероятном понижении мобилизационного возраста.

Об этом он написал в Telegram. Прежде всего, нардеп коснулся слухов о возможном проведении выборов в Украине в ближайшее время. Он опроверг эти заявления, аргументировав это тем, что на данный момент в стране действует правовой режим военного положения.

Более того, никто в мире не требует этого сейчас от Украины, подчеркнул Железняк.

Украина вначале должна получить справедливый мир на своих условиях, а уже только потом проводить выборы.

Также Железняк коснулся темы вероятного снижения мобилизационного возраста. Он заявил, что этого не будет. Вместо этого власть, по его словам, должна поменять подходы к управлению войсками. Должен быть создан институт Военного омбудсмена, а Министерство обороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, которые не достигли мобилизационного возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости. В нем говорится о политике в отношении героев.