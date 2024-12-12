Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади розповів, чому вибори можуть бути небезпечні для України після війни

Не хочу давати оцінку доцільності підготовки прямо зараз до виборів — подивіться просто на карту DeepState. Хоча, в цілому, таке політичне рішення вже назріло і за певних умов його потрібно буде ухвалити.

Якщо припустити, що за певний час у нас буде якесь "перемирʼя" і відбудуться вибори, досі абсолютно незрозумілими лишаються багато речей. Наприклад, що робити з тими, хто закордоном. А з тими, хто на окупованих територіях. Як будуть голосувати ВПО.

Всі питання, повʼязані з організацією виборів, будуть вносити конфлікти в українське суспільство. І звісно, ще більше будуть відволікати від питання війни. А війна цим "перемирʼям" не закінчиться — це, маю надію, більшість розуміє.

Вибори стануть дуже складним та загрозливим періодом для держави — хоч і необхідним. Знаючи українців, в цей час фрагментуються всі. Під цю історію навіть військові попадуть, яких вже не будуть так любити

Джерело: пост Жоріна в Telegram.