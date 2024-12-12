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Вибори після війни – складний і загрозливий період для України - Максим Жорін

Автор
Максим Жорін
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Автор
В Україні обговорюють можливість проведення виборів після війни Новина оновлена 12 грудня 2024, 22:49
В Україні обговорюють можливість проведення виборів після війни. Фото Колаж "Телеграфу"

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади розповів, чому вибори можуть бути небезпечні для України після війни

Не хочу давати оцінку доцільності підготовки прямо зараз до виборів — подивіться просто на карту DeepState. Хоча, в цілому, таке політичне рішення вже назріло і за певних умов його потрібно буде ухвалити.

Якщо припустити, що за певний час у нас буде якесь "перемирʼя" і відбудуться вибори, досі абсолютно незрозумілими лишаються багато речей. Наприклад, що робити з тими, хто закордоном. А з тими, хто на окупованих територіях. Як будуть голосувати ВПО.

Всі питання, повʼязані з організацією виборів, будуть вносити конфлікти в українське суспільство. І звісно, ще більше будуть відволікати від питання війни. А війна цим "перемирʼям" не закінчиться — це, маю надію, більшість розуміє.

Вибори стануть дуже складним та загрозливим періодом для держави — хоч і необхідним. Знаючи українців, в цей час фрагментуються всі. Під цю історію навіть військові попадуть, яких вже не будуть так любити

Джерело: пост Жоріна в Telegram.

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Теги:
#Україна #Вибори #Росія #Війна #Збройні Сили України #Припинення вогню #Припинення війни #Максим Жорін #3 ОШБр