Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал атаку беспилотников на Казань утром 21 декабря:

Казань должна быть столицей независимой Республики Татарстан.

Это была бы достаточно сильная республика, которая благодаря тюркскому влиянию и мусульманской культуре нашла бы союзников в Центральной Азии. Но в целом могла бы стать частью ЕС и НАТО. Вместо этого Татарстан теряет время в нелепом образовании под названием россия. И Казань страдает из-за этого.

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Россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани.

Напомню, что в городе существует Казанский пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии России. Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.

В общем, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно.

Источник — пост в Телеграм