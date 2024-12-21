Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував атаку безпілотників на Казань вранці 21 грудня:

Казань мала б бути столицею незалежної Республіки Татарстан.

Це була б досить сильна республіка, яка завдяки тюркському впливу і мусульманській культурі знайшла б союзників у Центральній Азії. Але загалом могла б стати частиною ЄС та НАТО. Натомість, Татарстан втрачає час в безглуздому утворенні під назвою росія. І Казань страждає через це.

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Росіяни пишуть про влучання БПЛА в промисловий об‘єкт в Казані.

Нагадаю, що в місті існує Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії рф. Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та ін.

Загалом, Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим.

Джерело — пост у Телеграм