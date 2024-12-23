Бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики – об ожиданиях от Трампа в США

Мои ощущения от встреч в США, что Вашингтон сейчас поделен на две группы.

Одна – это традиционные республиканцы и либералы. Они не знают, что делать с Трампом. Другая – близкая к Трампу, которая хочет разломать и перезагрузить систему. Конечно, там тоже есть разные группы, одна, например, симпатизирует Украине, другая ее ненавидит.

Либералы и республиканцы анти-трамписты опасаются, что Трамп просто сдаст Украину, чтобы быстро "завершить" конфликт. Типа Афганский сценарий. Но многие нейтралы и классические консерваторы верят, что Трамп хочет сохранить свой имидж среди избирателей, поэтому не позволит Украине пасть, как это произошло в Афгане.

Напротив, думают, что новая администрация панически боится этого. А с другой стороны, вокруг Трампа говорят о шансе на Нобелевскую премию мира, если ему удастся уладить войны в Израиле и Украине. Интересно, что все убер таксисты говорят об Украине сейчас "Трамп придет, порядок наведет".

Странная страна, эта Америка.

Но можно немного судить по назначению. Трамп номинирует людей с четкими антироссийскими взглядами на ключевые международные должности, хотя некоторые из них держат свои взгляды в тайне.

Также есть те, кто думает, что Трампу удастся что-то сделать в короткое окно возможностей 6-12, а затем он застрянет во внутренней борьбе и системе сдерживания США. Посмотрим, что у него получится и кто прав. А нам своё делать.

Источник: сообщение Милованова в Facebook