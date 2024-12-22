Трамп "отправил сообщение" Зеленскому о прекращении огня — СМИ

Война может закончиться раньше, чем ожидалось

Избранный президент США Дональд Трамп "отправил сообщение" президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот начал готовиться к прекращению огня. Также он якобы призвал главу Украинского государства подумать о неформальном отказе от оккупированных территорий.

Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники. Собеседники журналистов среди европейских политиков допустили, что война в Украине закончится переговорами, вероятно, раньше, чем ожидалось.

Источники издания отметили, что все стороны должны готовиться к этому сценарию. Речь идет об определении, какой будет украинская победа, и это должен решить Киев.

Лидеры стран-членов НАТО говорят, что нужно говорить об условиях мира, а затем о формулах его обеспечения. Такой сценарий может предполагать привлечение европейских миротворцев.

Напомним, Трамп заявил, что намерен дальше оказывать Украине поддержку. По данным источника Financial Times, Трамп сигнализирует странам Европы о своих намерениях в дальнейшем поставлять Украине военную продукцию США после инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.