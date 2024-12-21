Есть ли шанс на мир в 2025 году? В команде Трампа понимают одну важную вещь

Соратники Трампа уверены, что его обещание по поводу деэскалации боевых действий важно реализовать

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа хорошо знают, что пауза в войне и ее завершение – разные вещи. Также это понимают в Европе.

Об этом Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. рассказал в эфире "Телеграфа", комментируя слова генерала Игоря Романенко, что шанса на мир нет, только на прекращение огня.

"Согласен это может и несколько упрощенное, но очень правильное восприятие ситуации. В команде Трампа прекрасно понимают, что сделать паузу – это не значит остановить войну. Они очень четко понимают, что обещание Трампа по поводу деэскалации боевых действий важно реализовать. Это уважение к администрации, это уважение лично к Трампу", – сказал Климкин.

По его словам, в команде новоизбранного президента США также понимают, что остановка войны и ее завершение – это не одно и то же.

"Но они также видят, что остановка войны не означает завершения войны и тем более не означает завершения установившейся этой войны. Так же это видят и сегодня в Европе", — добавил дипломат.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важное решение — воевать дальше с Россией или вести переговоры о заключении мира.