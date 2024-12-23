Военный обозреватель группы ИС – о том, на что на самом деле намекает Трамп словами про Донбасс

Сегодня многие СМИ цитируют статью El Pais, согласно которой Дональд Трамп отправил некое "сообщение" президенту Украины Владимиру Зеленскому…

По мнению издания, Дональд Трамп предложил президенту Украины подумать о прекращении огня и отказаться от оккупированных территорий.

Из чего издание сделало такой вывод? А всё достаточно банально. Глубокомысленные и высокопрофессиональные аналитики El Pais решили, что Дональд Трамп, заявивший на просторах зелёных газонов гольф-клуба во Флориде, что, дословно: "Хорошо говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда вы говорите "верните страну"… Что вернуть? Это 110-летняя реконструкция", имел ввиду то, что бороться за эти территории нет смысла, ибо они разрушены до основания…

Хотелось же сразу напомнить Дональду Трампу историю США, а именно, сожжение Белого дома британскими войсками во время Сожжения Вашингтона, в 1814 году, во время войны 1812 года, но не стану, хотя, будущий президент США войдёт, и будет править из Овального кабинет восстановленного, а не первозданного. Во многом потому, что прародители демократии не отказались от курса независимости и свободы, восстановив из пепла то, во что вкладывались идеалы нации.

Но всё же, даже тут есть свои моменты, подводные камни, которые следует рассматривать не столько тупо-прямолинейно, сколько намёками.

С одной стороны, журналистам, самой "уважаемой" профессии после юристов и проститу… Кхм… Самой древней? Ну, не важно.

Так вот, с одной стороны всё было понятно журналистам прямолинейно, вот только аналитики, а не вот это вот всё, сможет вам объяснить по кирпичикам и даже по атомам, что имел ввиду Дональд Трамп. Именно поэтому журналисты спрашивают мнение экспертов, а не мнение журналистов, не так ли, да?

Можете устраивать сейчас под моим постом баталии сломленных копий, но Дональд Трамп, достаточно прозаично намекал на то, что Украина победит в войне против россии при помощи США, если американские строительные кампании будут иметь всегда приоритет, на ближайшее столетие, в вопросах восстановления разрушенных городов.

Бизнес-контракт на восстановление Донбасса на 100… прописью, если кто не понял – СТО лет вперёд. А что в этом плохого? Вы хотите, чтобы Донбасс застраивали какие-то удмурты или архитекторы из Техаса? Тонкие намёки, которые, к сожалению, видят не все, именно сейчас и посылает бизнесмен, 47-й президент США.

Источник: пост Коваленко в Telegram