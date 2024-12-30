Экснардеп и военный Игорь Луценко об изменениях, ожидающих Украину в техническом аспекте в 2025 году

Что интересного может быть в 2025

1. Появятся дроны, которые смогут перехватывать "Шахеды". Точно эффективность дронов шахедного типа (дальнобойный БПЛА на двигателе внутреннего сгорания) будет уменьшаться с обеих сторон. Впрочем, первые полгода это точно не решит проблему "Шахедов", если решит вообще.

2. Наконец-то появится массовый украинский аналог Ланцета (не совсем аналог, но все же) – ударный камикадзе с дальностью до 70 км или даже больше. Может изменить правила игры.

3. На поле боя увидим в работе системы, которые будут защищать бронетехнику от ФПВ-дронов (как на радиоуправлении, так и на оптоволокне) с помощью механического поражения дрона на подлете. Следовательно, бронетехника начнет возвращаться на поле боя, потихоньку отвоевывать позиции, утраченные из-за господства дронов.

4. "Новые" украинские ракеты (то есть, как дроны на реактивной тяге, так и классические ракеты) пойдут в производство мелкими сериями. Но я бы не ожидал от них чудес.

5. Со второй половины 2025 года может появиться система, которая позволит очень недорого уничтожать мелкие разведывательные дроны типа Мавик так же, как сейчас, наши ФПВешники уничтожают вражеские крылья-разведчики.

6. В то, что кто-то из высшего руководства даст команду заспамить РФ недорогими аналогами Гербер (русских дронов-приманок, истощающих ПВО противника) – не верю, потому что с нашей стороны планирование войны происходит на уровне относительно небольших подразделений. Большие операции (как, например, ежедневная засыпка Украины сотней "Шахедов") и крупная планировка – доступна пока, что только нашему противнику.

В общем, в 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств.

Источник: пост Луценко в Facebook.