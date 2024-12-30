Фишка – скорость. Что общего украинские истребители дронов имеют с "Формулой-1"

Малого количества взрывчатки у антидрона будет достаточно, чтобы уничтожить вражеский беспилотник

Пока загадочные пожары в РФ уничтожают склады с деталями к российским ударным дронам "Шахед/Герань", Украина тестирует системы противодействия боевым беспилотникам этого типа, а также "Пародия", призванным ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону. Ночью их невозможно отличить друг от друга, но сбивать все равно нужно, поскольку неизвестно, оснащены ли они взрывчаткой.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, что общего украинские убийцы дронов иммеют с беспилотниками, задействованными во время гонок "Формула-1".

— Мы пытаемся искать пути решения этой истории и последнее новаторство в этой области — использование собственных беспилотников с машинным зрением, с искусственным интеллектом, которые будут охотиться за российскими беспилотниками типа "Шахед", — говорит военный эксперт. — Мы видели уже в сети испытания этих беспилотников (речь идет о зенитном дроне Sting. — Ред.).

Он напомнил: те, кто интересуется "Формулой-1", видел, как теперь снимают отдельные острые моменты гонки. Там, где раньше использовали вертолеты, теперь применяют беспилотники.

— Он похож на пирамидку. Взлетает вертикально, на скорости 200-250 км/ч летает над машинами и доснимает, никому не мешает. Он — в воздухе, машины — на земле. Но тут фишка — скорость. Вот такой же беспилотник плюс-минус тестируют украинцы. Он будет быстрым — взлетает как ракета, с места стартует и будет содержать образы беспилотников, — объясняет Иван Ступак.

Пока неизвестно, на что станет наводиться истребитель дронов — на звук или тепловой след, но даже небольшого количества взрывчатки в его боевой части будет достаточно, чтобы вывести из строя двигатель и уничтожить вражеский беспилотник, говорит экс-работник СБУ.

— Тестирование может занять несколько месяцев или полгода. Но потом будет другой аспект — масштабирование. Нам нужно их сотни в день, потому что в Российской Федерации способности производить "Шахеды" уже сегодня — 90 штук в сутки. Мы видели, что в прошлом месяце 2700 беспилотников были запущены по территории Украины. Я так понимаю, это то, что было сделано именно за последний месяц, — подытожил военный эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что в РФ существенно выросло производство "Шахедов", или россияне химичат с номерами.