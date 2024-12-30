Екснардеп та військовий Ігор Луценко про зміни, які чекають Україну в технічному аспекті у 2025 році

Що цікавого може бути у 2025

1. З’являться дрони, котрі зможуть перехоплювати "Шахеди". Точно ефективність дронів шахедного типу (далекобійний БПЛА на двигуні внутрішнього згоряння) буде зменшуватися з обох сторін. Утім, перші пів року це точно не вирішить проблему "Шахедів", якщо взагалі вирішить.

2. Нарешті з’явиться масовий український аналог Ланцету (не зовсім аналог, але все ж) – ударний камікадзе з дальністю до 70 км або навіть більше. Може змінити правила гри.

3. На полі бою побачимо в роботі системи, котрі захищатимуть бронетехніку від ФПВ-дронів (як на радіокеруванні, так і на оптоволокні) за допомогою механічного ураження дрона на підльоті. Відтак, бронетехніка почне повертатися на поле бою, потихеньку відвойовувати позиції, втрачені через панування дронів.

4. "Нові" українські ракети (себто як дрони на реактивній тязі, так і класичні ракети) підуть у виробництво дрібними серіями. Але я б не чекав від них див.

5. З другої половини 2025 року може з’явитися система, котра дозволить за дуже недорого знищувати дрібні розвідувальні дрони типу Мавік так само, як зараз наші ФПВішники нищать ворожі крила-розвідники.

6. У те, що хтось з вищого керівництва дасть команду заспамити РФ недорогими аналогами Гербер (російських дронів-приманок, котрі виснажують ППО противника) – не вірю, тому що з нашого боку планування війни відбувається на рівні відносно невеликих підрозділів. Великі операції (як, приміром, щоденне засипання України сотнею "Шахедів") і велике планування – доступне поки, що лише нашому противнику.

Загалом, у 2025 безпілотникам ставатиме все менш затишно на полі бою, вони будуть все більше знищувати одне одного і страждати від спеціалізованих антидронових засобів.

Джерело: пост Луценка у Facebook.