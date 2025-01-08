ИТ и медиа предприниматель прокомментировал заявления Дональда Трампа

"Требуй невозможно большего для того, чтобы получить необходимое. Проси столько, сколько тебе нужно, чтобы не получить ничего". Этой мудрости меня научил один криминальный авторитет еще в начале моей предпринимательской карьеры.

Сейчас вся картина в панике от тех мегаломанских, психопатических заявлений, которые произнес Трамп на своей большой пресс-конференции. Звучат они не очень для всех, но какой же сладостный будет компромисс, когда в результате стороны сойдутся на менее радикальных позициях. Да, это риторика дельца, а не политика. Но Трамп именно тем и гордится, что он "мастер заключения сделок".

В сухом остатке:

1. Китай получил предупреждение, что расходы на транспортировку в США радикально вырастут

2. Война в Украине продолжится. Украина будет иметь минимум полгода военной поддержки от США.

3. Канада и Мексика должны напрячь сфинктеры, чтобы выровнять торговый баланс с США. Трамп ждет предложения

4. Оборонные бюджеты в странах западного блока будут подняты до компромиссных 3%

5. США получат хорошие условия на военную концессию от Дании в Гренландии

Похоже у него есть план ревилла, иначе зачем этот доинаугурационный тизер.

Источник — сообщение Дмитрия Федоренко в Фейсбуке.