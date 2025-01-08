ІТ і медіа підприємець прокоментував заяви Дональда Трампа

"Вимагай неможливо більшого для того, щоб отримати необхідне. Проси стільки, скільки тобі треба, щоб не отримати нічого". Цієї мудрості мене навчив один кримінальний авторитет ще на початку моєї підприємницької кар'єри.

Наразі, уся стрічка в паніці від тих мегаломанських, психопатичних заяв, які виголосив Трамп на своїй великій пресконференції. Звучать вони не дуже для усіх, але який же солодкий буде компроміс, коли в результаті сторони зійдуться на менш радикальних позиціях. Так, це риторика ділка, а не політика. Але Трамп саме тим і пишається, що він "майстер укладання угод".

В сухому залишку:

1. Китай отримав попередження, що видатки на транспортування в США радикально виростуть

2. Війна в Україні продовжиться. Україна буде мати мінімум пів року військової підтримки від США. А потім буде потім

3. Канада і Мексика мають напружити сфінктери, щоб вирівняти торговий баланс зі США. Трамп чекає на пропозиції

4. Оборонні бюджети в країнах західного блоку будуть підняті до компромісних 3%

5. США отримають гарні умови на військову концесію від Данії в Гренландії

Схоже у нього є план ревілу, інакше навіщо цей доінавгураційний тизер

Джерело — допис Дмитра Федоренка у Фейсбук.