Сооснователь Prometheus Иван Примаченко рассказал, как украинцы отреагировали на приостановку помощи USAID

Худшее, что произошло с дискуссией о приостановлении помощи USAID, это то, что она опустилась со стратегического уровня "как это влияет на нашу способность эффективно вести войну" на мелочный уровень "хорошие или плохие общественные организации, получающие гранты".

На стратегическом уровне все кристально ясно: мы (временно?) потеряли миллиарды долларов внешних валютных поступлений, которые тратились в стране и подпитывали ее экономику.

Эти деньги использовались для усиления способности госсектора проводить необходимые для победы реформы, восстановление энергетики, построение школьных бомбоубежищ, финансирование программ для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью. Выгодоприобретателями помощи, в первую очередь, были не ГО и местные бизнесы, которые реализовывали соответствующие проекты, а украинские граждане и государство, получавшие дополнительный источник поддержки.

Любите ли вы или ненавидите гражданское общество, это не изменяет факта, что заморозка помощи USAID в условиях войны на истощение это плохая новость.

Вместо того чтобы обсуждать этот неоспоримый ущерб и способы его менеджмента, вот уже третий день кучка людей, которые перестали думать категориями победы Украины в войне и начали думать категориями мелких междоусобий внутри общества, перевели важное обсуждение в раздоры об эффективности гражданских организаций. Злорадствовать проблемам гражданского сектора, заводившего в страну миллиарды долларов, это то же самое, что радоваться вызванным войной проблемам агроэкспортеров или металлургов. Не очень разумно и очень контрпродуктивно – ведь последствия этих проблем ощутит на себе большинство граждан Украины.

Кажется, некоторые начали забывать, что в этой войне мы или победим вместе, или проиграем вместе. Армия, государство, бизнес, гражданское общество у нас одни на всех. И их поражение будет иметь катастрофические последствия для каждого.

Источник: пост Примаченко в Facebook.