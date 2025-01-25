Заморозка помощи США – журналист подробно объяснил, что это значит для Украины

Решение повлияет на невоенную помощь Штатов

Заморозка помощи США Украине, распоряжение о которой президент Штатов Дональд Трамп направил Государственному департаменту, не касается двух основных программ военной помощи нашей стране. Разъяснение по этому поводу дал журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.

Издание Politico написало, что Госдеп поставил на паузу все программы международной помощи, что "похоже, включает военную поддержку для Украины". Ярыш объяснил, о чем идет речь, так как важен контекст.

"Несколько собеседников говорят мне, что речь идет о программе FMF (международное военное финансирование). В прошлом году Конгресс заложил на нее $1,6 млрд, и эти средства исчерпали еще в мае. Других двух программ — PDA и USAI... пауза пока не касается. В Пентагоне мне повторно подтвердили, что никаких новых указаний по прекращению этих программ не поступало", — написал журналист на своей Facebook-странице.

Это значит, пояснил он, что контракты на изготовление оружия по программе USAI, оформленные администрацией предыдущего президента США ДжоБайдена, остаются в силе. Также этот указ Трампа не влияет на какие-либо ранее запланированные поставки Украине оружия со складов США по программе PDA.

"То есть технически — да, распоряжение Госдепа касается военной поддержки по механизму FMF. Но по факту — две основные программы PDA и USAI, по которым еще продолжается изготовление и поставка оружия для Украины, на данный момент остаются работать без изменений", — отметил Ярыш.

В теории нельзя исключать, что в будущем могут быть остановлены запланированные поставки вооружения Украине. Однако для этого требуется отдельная процедура.

"Что касается объявления новых пакетов оружия — это решение уже будет зависеть от администрации Трампа. Для программы PDA от Байдена у него осталось около $4 млрд", — добавил журналист.

В то же время, похоже, что заморозка помощи влияет на другие невоенные, но очень важные программы помощи Украине, в частности, от агентства USAID. Средства через эти программы идут на поддержку энергетики, восстановление инфраструктуры, медицинскую помощь, образование и т.д. Что будет дальше с этими программами, пока неясно, отметил Ярыш.

"Также есть изменения в программах для беженцев из Украины, в частности, United for Ukraine (U4U), которую начал Байден. Отныне министерство национальной безопасности США ставит ее на паузу. Заявки на убежище в США по этой программе пока рассматривать не будут", — пояснил журналист.

Как ранее писал "Телеграф", блоггер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что означает для Украины замораживание Трампом внешней помощи США. По его словам, на самом деле вся помощь Украине, предусмотренная бюджетами, принятыми Конгрессом, уже исчерпана. Новые средства для Украины Конгресс не выделял и не планирует выделять.