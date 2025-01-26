Немедленно вернуть: американские дипломаты требуют от Госдепартамента возобновить помощь Украине

Речь идет о запрете от Госдепартамента на работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

В Государственный департамент США обратился ряд американских дипломатов с требованием немедленно возобновить все программы, связанные с поддержкой Украины. Это предусматривает отмену всех приказов об "остановке работы" помощи Украине, которые издал новый государственный секретарь Марко Рубио.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники и документы. Отмечается, что дипломаты сослались на соображения национальной безопасности США, а движущей силой запроса к Рубио стали высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

Речь идет о запрете от Госдепартамента на работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине. Агентство в Украине временно приостановило выдачу приказов о приостановке работы и отменило действие уже выданных.

"Пока мы не знаем, будет ли эта просьба одобрена – полностью или частично – но из Вашингтона уже поступают положительные сигналы", – отмечается в электронном письме сотрудникам USAID, которое попало в распоряжение журналистов. При этом, Государственный департамент, USAID и посольство США в Киеве проигнорировали запрос о комментариях.

В приказах, которые получали подразделения USAID в Украине, было сказано, что они должны "немедленно прекратить работу по контракту/задаче USAID/Украина… не возобновлять работу… до получения письменного уведомления от Заказчика о том, что этот приказ об остановке работ отменен". Чиновники и сотрудники неправительственных организаций, которые помогают Украине, уже предупредили, что в случае сохранения запрета поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры Украины будут сорваны, а предварительные результаты таких программ сведены к нулю.

При этом в USAID возмущены тем, что директива Рубио делает исключения для Израиля и Египта, но не делает их для Украины. К счастью, Рубио не способен запретить оказывать Украине военную помощь: в этой сфере все остается как было.

"Военная помощь Украине не пострадает. По крайней мере, по состоянию на данный момент, и она точно не является частью этой 90-дневной заморозки", – сказал один из чиновников журналистам.

Отметим, что заморозка помощи США Украине, распоряжение о которой президент Штатов Дональд Трамп направил Государственному департаменту, действительно не касается двух основных программ военной помощи нашей стране. Разъяснение по этому поводу дал журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.

Между тем, после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.