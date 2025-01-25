В США приказали прекратить помощь Украине: останется ли украинская армия без оружия

Чиновники Государственного департамента уже назвали указ Трампа незаконным

В США 24 января Государственный департамент получил приказ от администрации нового президента Дональда Трампа срочно приостановить оказание помощи другим государствам на 90 дней. Под "заморозку" попали программы, связанные с ключевыми союзниками США – Украиной, Тайванем и Иорданией, а также с десятками других государств. Исключение в США было сделано только для двух стран – Израиля и Египта.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. По его данным, приказ касается всех программ помощи, в частности, сотрудники агентства USAID получили распоряжение временно заморозить оказание какой-либо помощи для Украины.

"Представитель USAID, пожелавший остаться анонимным, сказал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказано прекратить все работы. Среди замороженных проектов есть поддержка школ и медицинская помощь, как неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – сказано в материале.

Решение о возобновлении или окончательном прекращении помощи будет принимать новый государственный секретарь США Марко Рубио. В настоящее время помощь сохранили только Израилю и Египту, оставив без нее Украину, Грузию, Эстонию, Латвию, Литву, Тайвань, Индонезию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Джибути, Колумбию, Панаму, Эквадор, Иорданию и ряд других государств.

Издание Politico при этом пишет, что указ якобы касается остановки военной помощи Украине. Однако корреспондент Радио Свобода Остап Ярыш со ссылкой на собственные источники в Пентагоне опроверг это заявление.

"В Пентагоне мне говорят обратное — что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно подразумевает POLITICO. Подозреваю, может идти речь о программе FMF, но заложенные средства для поддержки Украины давно потратили", – предположил он.

Чиновники Государственного департамента уже назвали указ Трампа и распоряжение о приостановке помощи незаконным и вредным, поскольку финансирование на программы устанавливает Конгресс, а приостановка помощи приведет к печальным последствиям для США. В USAID назвали действия нового президента и его администрации "сфабрикованным хаосом".

"Замораживание этих международных программ приведет к тому, что наши международные партнеры будут искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — которые будут рады заполнить эту дыру и вытеснить влияние Соединенных Штатов. Это будет тем вреднее, чем дольше будет продолжаться эта незаконная конфискация", – объяснил Reuters источник в Госдепартаменте.

Напомним, блоггер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что означает для Украины замораживание Трампом внешней помощи от США. По его словам, на самом деле вся помощь Украине, предусмотренная бюджетами, принятыми Конгрессом, уже исчерпана. Новые средства для Украины Конгресс не выделял и не планирует выделять.

Между тем, после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.