Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" поделился своим мнением о команде Дональда Трампа

Всякое бывало на международных конференциях высшего уровня, привлекающих сильных мире сего, но в финале 61-й Мюнхенской конференции по безопасности случилось чрезвычайное: выступая с заключительным словом, вдруг разрыдался председатель фонда, организующего конференцию, старый профессиональный дипломат Кристофер Хойсген, прожженный политик, повидавший на своем веку всякое. Одного этого было достаточно, чтобы понять, что прежний мир, базирующийся на правилах, как сказал Хойсген, действительно находится под угрозой.

Позже, успокоившись, Хойсген прокомментировал для прессы: "Эта конференция – страшный сон для Европы", "речь вице-президента США прояснила важную вещь: Америка Трампа живет в другой Вселенной".

Можно понять, насколько обрушились представления дипломата. Накануне конференции он в интервью "Немецкой волне" сказал, что "у Трампа в руках есть инструменты, чтобы, возможно, закончить войну и положить конец страданиям людей. И это — возможность, которую нельзя упустить. Мне кажется, что Кремль нервничает по поводу тех нестандартных решений, которые может принять президент США… Думаю, эти вопросы мы обсудим в Мюнхене и надеюсь, что добьемся определенного прогресса". И выразил уверенность, что Трамп "очень привержен безопасности стран-членов НАТО". Реальность ошарашила.

Оставим в стороне все вызовы для Европы, вытекающие из того, что Америка сейчас живет в иной Вселенной, об этом будет много сказано и в связи с этим, надеюсь, будет много сделано, сосредоточимся на Америке.

Без малого месяц спустя после прихода Трампа в Белый дом иллюзии о некой магической силе новой американской администрации, которая придет и удивит всех своей решительностью и креативностью, улетучиваются. Одно дело зажигательные заявления во время избирательной кампании о золотом веке, который настанет буквально в день инаугурации, другое дело – необходимость делать это самое дело. Отдельная тема, что новая команда вытворяет дома, но первые же шаги на внешней арене показали не просто слабость, а невменяемость США под новым руководством: агрессивные наезды на Канаду, Данию и Мексику, нападки на руководство Британии и поддержка националистов Найджела Фараджа, демонстрация особой приязни неонацистам из "Альтернативы для Германии". Не спрашивайте, как последнее сочетается с произраильской позицией Белого дома.

Когда в Европу отправились трамповские назначенцы, уровень катастрофы стало невозможно скрывать. Речь главы Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе даже ветеран-республиканец, глава сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер назвал такой, будто ее написал Такер Карлсон, "а Карлсон – дурак", цитата. Вице-президент Джей Ди Вэнс не просто ни слова не сказал по вопросам безопасности на конференции по безопасности, он откровенно нахамил европейским партнерам. А немцам плюнул в лицо, отказавшись от встречи с Олафом Шольцем, главой правительства принимающей стороны, зато демонстративно за неделю до выборов встретившись с руконеподаваемой в приличном обществе главой АдГ.

Не то чтобы это прямо открыло миру глаза на Трампа и трамповских, в конце концов в Мар-а-Лаго всегда самым желанным гостем из европейцев был и остается Виктор Орбан, бельмо на глазу Евросоюза и НАТО и отрада души Владимира Путина. Более наглядного свидетельства ценностного разрыва и не представить. Но даже идеологические противники трампизма склонны были считать Трампа необычайно сильным в своем безграничном прагматизме. Выясняется же, что там нет никакого прагматизма и силы.

Прагматизм основывается на глубоком понимании раскладов и процессов, что позволяет вычленить собственный интерес. Чтобы добиться своего интереса, нужно, чтобы было в буквальном смысле интересно. Дональду Трампу интересен только он сам, все остальное вызывает глубокую скуку. По свидетельству людей, работавших с ним на первом сроке, он не в состоянии выслушать сколько-нибудь длинный тематический доклад, не говоря о том, чтобы его прочитать. Все, что длиннее двух-трех абзацев – за пределом возможностей. Сейчас, когда он стал заметно старше, способности усваивать и анализировать информацию у "стабильного гения", снова возглавившего США, точно не улучшились. Откуда взяться глубокому пониманию сложных процессов, как в Америке, так и во всем мире и его отдельных регионах, по вопросам, в которых и эксперты порой рискуют ноги поломать? Откуда браться прорывным "планам Трампа"?

Петушиный наскок Хегсета и Вэнса на Европу призван был неприличными манерами замаскировать пустоту, отсутствие у Соединенных Штатов представлений, как выполнять обещанное – останавливать войну. Если в первую "ходку" в Белый дом Трампа окружали компетентные люди, способные решать сложные проблемы и удерживать босса от ошибок и глупостей, в этот раз он подобрал подчиненных на свой вкус, предпочитая, разумеется, лизоблюдов. Но от них толковых решений-то не дождаться. Лизоблюдство ходит рука об руку с заурядностью. Оставить Европу барахтаться в своих неприятностях – чем не выход в таком случае: "Это не мы некомпетентные пустобрехи, это вы расслабленные бездельники, паразитирующие на американской мощи". Тем более, что во втором тезисе большая доля правды.

Еще один наглядный пример нового американского подхода – визит-сюрприз в Киев министра финансов Скотта Бессента, предложившего сходу подписать дикую бумагу об обмене украинских полезных ископаемых на американскую помощь. Его аккуратно и вежливо отправили туда, куда он заслужил. В нынешнем Вашингтоне не видят ничего зазорного в попытке ободрать как липку жертву агрессии, даже не удосужившись предложить какие-то гарантии в обмен. In God they trust. Америка, всегда гордившаяся своими христианскими основами, не стесняется демонстрировать моральное убожество. Зато очень боится задеть тонкие чувства Владимира Путина, с которым у биг босса "отличные отношения".

США не только не стали сильнее, даже при "сонном Джо" Америка не была так откровенно слаба. Предыдущая администрация понимала стратегическую важность глобальных союзнических коалиций, угрозу, исходящую от агрессивных автократий. Представления о базовых ценностях, о добре и зле, о правилах приличий, в конце концов, у Байдена или Харрис совпадали с представлениями Кристофера Хойсгена и его европейских коллег. Сейчас Европа будто столкнулась с существами из другой Вселенной, по словам немецкого дипломата. С ними просто отсутствует общий язык. Зато этой проблемы нет у Путина. Он давно не человек.

Категорически непонятно, как этот непрерывный позор делает Америку снова великой. А Европе, вдруг оказавшейся брошенкой, по-новому налаживать свою жизнь, причем перед угрозой не иллюзорной опасности. Что бы они без Украины делали?