"Крепкого мира не будет". Бербок жестко прошлась по Венсу на Мюнхенской конференции.

Европа выступает за демократию

Речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции изрядно всколыхнула Европу, ведь там уверены, что устойчивый мир должен создаваться и при участии Европы.

Именно такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Мюнхенской конференции в Германии.

"Я могу только повторить — крепкого мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой", — сказала она.

По ее мнению, речь вице-президента США Джей Ди Венса приблизила мгновение истины. Ведь пришло время принимать сложные решения.

"Все в мире должны решить, на чьей они стороне. На стороне свободного мира или на стороне тех, кто борется со свободным миром. Мы на стороне свободного мира, говорю от своей страны", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что именно режим российского главы Владимира Путина объявил войну европейскому миру и демократии, которую сейчас нужно защищать от "внешних и внутренних врагов".

Напомним, что в первый день конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления почти не упоминал Украину и Россию. Его речь была в основном о демократии в Европе и жесткой цензуре, которую администрация президента Штатов Дональда Трампа осуждает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, когда должна завершиться война в Украине.