"Хуже репараций, наложенных на Германию": СМИ раскрыли новые подробности о соглашении, которое отказался подписать Зеленский

По словам журналистов, документ вызвал в Киеве смятение и панику

Условия меморандума, который министр финансов США Скотт Бессент привез Зеленскому, равнозначны экономической колонизации Украины США на правовой основе.

Это подразумевает бремя репараций, которое невозможно выполнить. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на проект предварительного соглашения, оказавшегося в распоряжении редакции.

"Требование Дональда Трампа о $500 млрд "возмещения" от Украины выходит далеко за рамки контроля США над критически важными минералами страны. Оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны", – говорится в материале.

Издание отмечает, что условия контракта равнозначны экономической колонизации Украины США на правовой основе. Это подразумевает бремя репараций, которое невозможно выполнить. По словам журналистов, документ вызвал в Киеве смятение и панику.

"В распоряжении The Telegraph оказался проект предварительного соглашения с пометкой "Конфиденциально" от 7 февраля 2025 года. В нем говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины", – говорится в статье.

Журналисты сообщают, что соглашение охватывает "экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины", включая "минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)", оставляя неясным, что еще может быть охвачено. "Это соглашение регулируется законодательством Нью-Йорка, без учета принципов коллизионного права", — говорится в документе.

"США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов. Будет "залог на такие доходы" в пользу США. "Этот пункт означает "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", — сказал один источник, близкий к переговорам", – пишет издание.

В соглашении говорится, что "для всех будущих лицензий США будут иметь право преимущественного выбора при покупке экспортируемых полезных ископаемых". Вашингтон наделяется суверенным иммунитетом и приобретает почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины. Фонд "будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия" всех будущих лицензий и проектов. И так далее в этом духе. Похоже, что его писали частные юристы, а не госдепартаменты или министерства торговли США.

Вероятно, Владимир Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоров, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году.

"Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, впоследствии сокращенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. В то же время он, похоже, готов полностью снять с России ответственность", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США могут предоставить Украине системы противовоздушной обороны в обмен на редкоземельные минералы. Так считают источники в правительстве Великобритании. Заявление прозвучало на фоне возмущения европейских политиков из-за начала переговоров Трампа с Путиным.