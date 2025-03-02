У Трампа вновь раскритиковали Зеленского и назвали условия возобновления помощи

В Вашингтоне считают желание Украины получить гарантии безопасности "нелепым"

В США продолжают критиковать президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме. В частности министр торговли США Говард Лютник рассказал, что тот якобы не хочет мира и пригрозил потерей помощи. Тем временем глава Государственного департамента Марко Рубио отметил, что восстановление сотрудничества еще возможно

Согласно заявлению Лютника, слова украинского лидера о гарантиях безопасности были "нелепыми". Об этом он рассказал в эфире Fox News.

"Мы не дадим вам никаких гарантий, пока вы находитесь в состоянии войны с Россией", — сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп якобы четко обозначил, что является "миротворцем", а Зеленский якобы "не был заинтересован в мире".

"Зеленский должен был услышать непосредственно из "финансирующего рта" Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, если ты здесь не за миром", — сказал Лутник.

Он также рассказал о том, что Трамп якобы пытается быть посредником между Украиной и Россией и "знает, что делает".

В то же время госсекретарь Марко Рубио рассказал в комментарии ABC, что сотрудничество с Украиной может быть возобновлено при одном условии.

"Мы будем готовы возобновить сотрудничество, когда они будут готовы заключить мир… (Украинской стороне – ред.) не раз объясняли, что сначала нужно установить мир, а затем говорить о гарантиях безопасности", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, чтобы подписать соглашение о минералах. Однако этого не случилось из-за словесной перепалки, которая началась из-за разногласий по вопросу наличия гарантий безопасности для Украины. В итоге украинский президент покинул Овальный кабинет, а Трамп улетел в свою резиденцию.