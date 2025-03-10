Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о текущем положении дел на фронте

Друзья, коротко. Списывался с побратимами из разных организмов на разных направлениях. Общая картина такая. Покровское – наступление противника полностью остановлено, потери очень большие. Наши продолжают выбивать оккупантов с отдельных позиций. Это не контрнаступ, увы, нет достаточных резервов. Но их разобрали во время бесконечных штурмов и теперь наказывают за самоуверенность

По Торецку – тоже неплохо. Захватить город они так и не смогли, идут жесткие уличные бои. Свежие резервы предназначенные для штурма Константиновки вступили в бой с колес на Торецке и просто заменили собой остатки 51-ой армии. Продолжают лезть в бесконечные штурмы. Напоминает Покровск, да? Просто несколькими месяцами раньше

По Часику – самая жесть. Снова, как год назад попробовали обойти с севера и с юга. И там и там с одинаковым результатом – огребли по полной программе и откатились зализывать раны или что там они друг другу и командованию зализывают после неудачных штурмов. Понемногу пробиваются в самом Часов Яре, бои идут в городе. Потери у оккупанта просто жуткие. Похоже на Покровск несколько месяцев тому, да?

По Лиманскому – лезут активно, но без результата. По Купянску – лезут, немного отжали, но не критично. По Курску… ну, у нас тут самая жесть в полном разгаре. Перемещаться вообще невозможно – дроны летят роем во все, что движется. Если на позиции еще можно держаться, то перемещаться… чем меньше, тем лучше. Плюс арта и авиация. С двух сторон. Тяжелая ситуация, хотя не такая страшная, как я вижу в некоторых новостях. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Лезут просто непрерывно. Работаем…

Источник: пост Кирилла Сазонова в Facebook