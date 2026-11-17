Путину обидно и больно. Мост не стоит - Иван Яковина
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Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина прокомментировал удар Сил обороны по важной переправе в оккупированном Крыму
В странном мире путинского сознания Керченский мост — это проекция его члена, мужской гордости.
Крым для Путина стал в полной мере "своим" не весной 2014 года, а лишь когда он дотянулся до него своим мостом, поднял и утвердил его там.
Кстати, в российских СМИ, официальных документах и у Z-блогеров этот мост обязательно СТОИТ, а не "соединяет берега", например.
Поэтому сегодняшний удар — это публичное оскопление Путина, отрезание его достоинства, которое сейчас ЛЕЖИТ в холодной воде, раздавленное, безжизненное и оторванное от тела.
Думаю, у Путина сейчас очень плохое настроение. Ему обидно и больно.
Источник — Facebook Ивана Яковины.
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