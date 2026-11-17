Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина прокомментировал удар Сил обороны по важной переправе в оккупированном Крыму

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В странном мире путинского сознания Керченский мост — это проекция его члена, мужской гордости.

Крым для Путина стал в полной мере "своим" не весной 2014 года, а лишь когда он дотянулся до него своим мостом, поднял и утвердил его там.

Кстати, в российских СМИ, официальных документах и у Z-блогеров этот мост обязательно СТОИТ, а не "соединяет берега", например.

Поэтому сегодняшний удар — это публичное оскопление Путина, отрезание его достоинства, которое сейчас ЛЕЖИТ в холодной воде, раздавленное, безжизненное и оторванное от тела.

Думаю, у Путина сейчас очень плохое настроение. Ему обидно и больно.

Источник — Facebook Ивана Яковины.