"Цифровой апокалипсис" начался? Где зафиксирован сбой в интернете и что известно
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Компания назвала причину проблем и отвергла версию кибератаки
Вечером 17 ноября пользователи сообщили о перебоях в работе App Store, iCloud и Apple Pay. Проблемы затронули вход в учетные записи, загрузку приложений и активацию устройств Apple.
О масштабном сбое свидетельствуют данные Downdetector. По данным портала, пользователи также жаловались на работу Kyivstar и lifecell.
Пользователи говорят, что на iPhone и Mac происходил неожиданный выход из iCloud, а повторные попытки авторизации завершались ошибками проверки или сообщениями о неизвестной ошибке. App Store не открывался или не загружал приложения, сбои затронули и Apple Music.
Среди систем, в работе которых наблюдаются сбои, – Apple, Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa и Uber.
Разработчики отдельно сообщали о трудностях с доступом к App Store Connect. Также поступали сообщения о сбоях систем в розничных магазинах и корпоративных офисах Apple.
Компания объяснила проблемы внутренним обновлением и заявила, что кибератаки не было.
"Многие наши системы снова работают после того, как внутреннее обновление вызвало сбои сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу остальных систем", – заявила Apple.
Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном сбое в работе банков в США.