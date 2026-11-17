Компания назвала причину проблем и отвергла версию кибератаки

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Вечером 17 ноября пользователи сообщили о перебоях в работе App Store, iCloud и Apple Pay. Проблемы затронули вход в учетные записи, загрузку приложений и активацию устройств Apple.

О масштабном сбое свидетельствуют данные Downdetector. По данным портала, пользователи также жаловались на работу Kyivstar и lifecell.

Пользователи говорят, что на iPhone и Mac происходил неожиданный выход из iCloud, а повторные попытки авторизации завершались ошибками проверки или сообщениями о неизвестной ошибке. App Store не открывался или не загружал приложения, сбои затронули и Apple Music.

После неожиданного выхода из iCloud пользователи сталкивались с ошибками повторной авторизации Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Среди систем, в работе которых наблюдаются сбои, – Apple, Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa и Uber.

Разработчики отдельно сообщали о трудностях с доступом к App Store Connect. Также поступали сообщения о сбоях систем в розничных магазинах и корпоративных офисах Apple.

Компания объяснила проблемы внутренним обновлением и заявила, что кибератаки не было.

"Многие наши системы снова работают после того, как внутреннее обновление вызвало сбои сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу остальных систем", – заявила Apple.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном сбое в работе банков в США.