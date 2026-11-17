Гигантский фламинго и праздничные открытки – в ход идут самые разные сюжеты

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В ночь на 17 ноября обрушился автомобильный пролет Крымского (Керченского) моста. Украинцы сразу стали делиться шутками и мемами: одни предлагают арке отдохнуть, другие поздравляют друг друга с ее падением, третьи поднимают кружку за утренние новости.

После удара автомобильный пролет оказался в воде, а обломки завалили судоходный фарватер. Железнодорожная часть устояла, но движение поездов по ней тоже остановили.

Мост устал, а на работу всё равно пора

Утренние новости сами стали поводом для мемов. На одной картинке довольный мужчина смотрит в телефон – так украинцы узнали о судьбе переправы, поясняют подписи. На другой настроение читателей передает прищур мультяшного героя. Долгих рассуждений о случившемся не нужно.

Авторы мемов нашли для арки почти бытовое объяснение: устала и прилегла. Соседняя пока держится, но настроение у нее уже не то.

В переписках нашлась замена привычным пожеланиям доброго утра. Вместо цветов и чашечки кофе – праздничная открытка с поздравлением с днем падения автомобильной арки Крымского моста.

Мемы в сети от украинцев

Фламинго навел красоту, а за столом нашелся повод

В фантастическом ролике разрушить переправу поручили гигантскому розовому фламинго. Птица возвышается над мостом, под ней трескается и рушится пролет, а обломки летят в воду. Подпись называет эту сцену наведением красоты на Крымском мосту.

Масштаб у такого "благоустройства" соответствующий: рядом с розовой птицей мост кажется игрушечным, а падение конструкций сопровождают фонтаны брызг. Так новость о разрушении переправы превращается в короткую абсурдную шутку.

Что предшествовало обрушению и когда мост атаковали раньше

После удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября арка его автомобильной части оказалась в воде. Автомобильный пролет моста полностью обрушился, а судоходный фарватер завален обломками.

Вместе с аркой полностью обрушился автомобильный пролет Керченского моста, а судоходный фарватер завален обломками. После атаки через пролив не будет автомобильного движения, а между Черным и Азовским морями – судоходства.

Железнодорожный мост устоял, но его состояние после атаки остается непонятным. На видео видно горение – железнодорожная часть тоже пострадала. РосСМИ сообщают, что движение поездов по Крымскому мосту также приостановлено после ночной атаки. Автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону моста.

Накануне, утром 16 ноября 2026 года, переправа уже подверглась атаке. Как писал "Телеграф", после нее зафиксировали повреждение полотна по меньшей мере в двух местах и деформацию одной из арок. Наклон арки автомобильной части заметно изменился.

"Политическая цель ударов по Крымскому мосту – остановить удары по нашим мостам со стороны России. Это правильная тактика, и она сработает", – написал народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя атаки на переправу.

Первый крупный удар по мосту произошел 8 октября 2022 года. Взрыв повредил автомобильную часть, несколько пролетов рухнули в воду. На железнодорожной части загорелись цистерны грузового поезда. Позже Россия восстанавливала поврежденные участки и ограничивала движение.

В ночь на 17 июля 2023 года переправу атаковали морскими дронами. Автомобильная часть снова пострадала, движение пришлось остановить. После прежних атак Россия усиливала проверки транспорта и защиту моста с воды и воздуха.

Как сообщал "Телеграф", после удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября Россия лишилась прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом. О последствиях удара высказался военный эксперт Андрей Рыженко: он считает, что разрушение моста или длительный вывод его из строя повлечет для России военные и репутационные последствия.