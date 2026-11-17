Как не позволить проигнорировать ваши медицинские документы

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МРТ, анализы и диагнозы есть, но военно-врачебная комиссия (ВВК, по-украински — ВЛК) их игнорирует, потому что обследования проходили в частной клинике. Имеет ли на это право комиссия и действительно ли военнообязанных могут вынуждать пересдавать все анализы в государственной больнице? "Телеграф" спросил у военного адвоката.

Лицензия, печать, код МКБ: когда справка из частной клиники имеет силу

Многие идут на ВВК с опаской, что документы из частной клиники просто не примут. Юрист объясняет: закон не различает медицинские документы по форме собственности учреждения.

"Законодательство не делит медицинские документы на "государственные" и "частные". Главное — чтобы учреждение имело лицензию Минздрава, а документ был надлежаще оформлен", — говорит в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких.

По ее словам, Приказ Минобороны №402 прямо ссылается на выписки по форме №025/о. Эта форма утверждена для учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения. Поэтому комиссия должна рассматривать справки из частных клиник наравне с государственными, если они оформлены правильно.

Перед визитом на комиссию адвокат советует проверить, есть ли на документе:

лицензия Минздрава у учреждения, которое выдало справку;

у учреждения, которое выдало справку; печать учреждения;

учреждения; дата и подпись врача ;

и ; диагноз по МКБ (международной классификации болезней).

Есть и дополнительная защита от отказа. "Позаботьтесь, чтобы диагноз был внесен в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Это не обязательное условие, но так документ гораздо сложнее проигнорировать", — советует юрист.

"Потому что это частная клиника": чего нет среди законных причин отказа

Может ли врач ВВК не принимать во внимание диагноз только потому, что его установили не в государственной больнице? Ответ адвоката однозначен.

"Нет. Такого основания в Положении о военно-врачебной экспертизе нет", — отмечает эксперт.

Это не означает, что комиссия обязана принимать любую бумагу. Юрист называет причины, которые можно считать законными:

документ без подписи, печати или даты;

в заключении нет диагноза по МКБ;

учреждение не имеет лицензии;

данные устарели или противоречат результатам осмотра.

Но и тогда порядок действий иной, чем просто отмахнуться от справки. "Правильная реакция комиссии — направить человека на дообследование, а не молча отклонить документ", — добавляет Елизавета Грецких.

Повторное обследование: когда оно законно, а когда повод для жалобы

Отдельный спор возникает, когда у человека уже есть свежие результаты обследований, а его просят пройти их еще раз. По словам юриста, ВВК имеет право назначить дополнительное обследование, если имеющихся данных недостаточно для заключения.

Для призывников действует отдельное правило. Порядок прямо предусматривает, что в таком случае человека направляют в учреждения здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности.

При этом есть предел. "Требование "пересдать все в государственной больнице" только из-за происхождения документов, без медицинского обоснования является формальным подходом, и его можно обжаловать", — отмечает адвокат.

То есть для повторного обследования комиссия должна назвать медицинскую причину. Одна лишь отметка "справка из частной клиники" такой причиной не является.

Генштаб усиливает надзор за ВВК: что именно будут проверять

Работу комиссий планируют проверять и на уровне армейского командования. Об этом в конце октября сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховий. По его словам, главнокомандующий ВСУ подписал приказ об ужесточении контроля за ВВК при ТЦК и СП.

В Генштабе пояснили, что новые меры должны повысить качество медосмотров, не допустить мобилизации людей с противопоказаниями по состоянию здоровья и предотвратить коррупционные нарушения. Среди конкретных шагов:

проверка обоснованности выводов комиссий;

комиссий; особое внимание к случаям, когда человека сочли годным к службе, а впоследствии обнаружили заболевания, не связанные со службой, которые являются основанием для признания непригодным;

отдельный контроль обследований людей с хроническими болезнями , которые могут обостриться в начале службы;

, которые могут обостриться в начале службы; постоянный мониторинг решений ВВК: если он выявит основания, деятельность комиссии будут изучать дополнительно;

решений ВВК: если он выявит основания, деятельность комиссии будут изучать дополнительно; регулярное обучение руководителей и членов комиссий современным стандартам диагностики.

За недостоверные или небрежно оформленные выводы будут отвечать медицинские учреждения и подписавшие их специалисты. Проверять будут и работу должностных лиц ТЦК: от направления на медосмотр до внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Диагноз есть, а в справке его нет: как это доказать

Если же комиссия уже вынесла решение без учета ваших документов, главное — иметь чем это подтвердить. Юрист напоминает, что постановление ВВК оформляется справкой, где должны быть диагноз и статья Расписания болезней.

"Если представленный диагноз там не отражен, это уже доказательство того, что его не учли", — объясняет Елизавета Грецких.

Споры с врачами на месте, по ее словам, ничего не дают. "Не ограничивайтесь устными спорами с врачами. Соберите письменные доказательства (заявления, отметки, копию справки) и переходите к обжалованию. Судебная практика на стороне человека, когда игнорирование очевидно", — говорит адвокат.

Для обжалования понадобятся:

копия справки ВВК; заявление в комиссию с отметкой о принятии документов; медицинские выписки, результаты обследований и заключения врачей.

Как процедурные нарушения могут повлиять на результат, видно из судебной практики. Киевский районный суд Полтавы отменил штраф ТЦК в 25 500 грн за якобы отказ от ВВК. В феврале 2026 года мужчину доставили в ТЦК. Он объяснил, что не отказывается от комиссии, но хочет пройти ее по месту учета и предоставить документы о хронических болезнях. Суд напомнил, что прохождение ВВК является обязанностью, однако ТЦК тоже должен придерживаться процедуры. Мужчине не вручали повестку на ВВК, а в направлении были противоречивые даты: его оформили 12 февраля, а по протоколу мужчина получил его 13 февраля. Когда осмотр идет сразу после доставки, человек не может собрать медицинские документы, отметил суд. Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Месяц или шесть месяцев: куда и в какие сроки жаловаться

Обжаловать постановление можно двумя способами. По словам Елизаветы Грецких, досудебный путь идет по вертикали, в комиссию высшего уровня. Постановление ВВК региона можно оспорить в Центральной ВВК или в суде, а решение Центральной ВВК обжалуют только в суде.

Сроки зависят от того, какой путь вы выбрали:

жалоба в штатную ВВК — не позднее одного месяца со времени вручения справки ВВК или свидетельства о болезни;

— не позднее со времени вручения справки ВВК или свидетельства о болезни; иск в административный суд — можно подавать сразу без досудебного этапа;

— можно подавать сразу без досудебного этапа; по статье 122 КАС Украины срок обращения в суд составляет шесть месяцев со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав;

срок обращения в суд составляет со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав; если сначала прошли досудебный порядок, действует срок три месяца со дня вручения решения высшей ВВК.

К жалобе или иску прилагаются копия постановления (справки) ВВК, медицинские выписки, результаты обследований, заключения врачей и доказательства процедурных нарушений. Отдельно необходимо подтверждение, что документы подавались на ВВК.

Что решает суд: отмена постановления и повторное освидетельствование

Эксперт отмечает, что суд выполняет иную функцию, нежели врачебная комиссия. "Суд не ставит диагноз и не определяет категорию пригодности вместо комиссии. Он проверяет, соблюдена ли процедура, в том числе изучены ли представленные медицинские документы", — объясняет юрист.

Поэтому она советует строить иск именно на процедурных нарушениях. Например, на том, что комиссия не рассмотрела выписки и не обосновала свое решение.

Какой результат чаще всего ожидает человека в случае успеха, адвокат тоже называет. "Типичный результат — отмена постановления и обязательство ВВК провести повторный осмотр", — говорит Елизавета Грецких.