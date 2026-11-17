Не выбрасывайте пакеты из-под молока. Как из них сделать стильное елочное украшение (видео)
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Главное – правильно и аккуратно сформировать основу
Украинка показала в сети, как легко сделать новогоднюю игрушку из пакета из-под молока. Лучше использовать тетрапаки, ведь они нужной упругость и блестят.
Соответствующее видео автор опубликовала в Instagram. По ее словам, повторное использование может пригодиться даже перед новогодними праздниками.
Для изготовления игрушки нужно:
- тетрапакет из-под молока;
- блестки;
- клей и веревка.
Сначала тетрапак нужно разрезать как на видео. Большой прямоугольник делим на квадратики и разрезаем. Каждый квадратик нужно осторожно и аккуратно сложить, чтобы в середине образовалась звезда. Образовавшиеся сгибы разрезаем, как показано на видео. После этого сгибаем и склеиваем. Лучше брать клей, который быстро застывает. Получаем две ровные и одинаковые полузвездочки.
Перед тем как их объединять обязательно приклейте веревку. После соединения звездочек их можно намазать ПВА клеем и посыпать блестками. Таким образом получаем бюджетное и красивое елочное украшение. Это способ не только позволяет повторно использовать тетрапак, а пригодится как способ для проведения времени с детьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать елочное украшение из крышки от консервы.