Главное – правильно и аккуратно сформировать основу

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Украинка показала в сети, как легко сделать новогоднюю игрушку из пакета из-под молока. Лучше использовать тетрапаки, ведь они нужной упругость и блестят.

Соответствующее видео автор опубликовала в Instagram. По ее словам, повторное использование может пригодиться даже перед новогодними праздниками.

Для изготовления игрушки нужно:

тетрапакет из-под молока;

блестки;

клей и веревка.

Сначала тетрапак нужно разрезать как на видео. Большой прямоугольник делим на квадратики и разрезаем. Каждый квадратик нужно осторожно и аккуратно сложить, чтобы в середине образовалась звезда. Образовавшиеся сгибы разрезаем, как показано на видео. После этого сгибаем и склеиваем. Лучше брать клей, который быстро застывает. Получаем две ровные и одинаковые полузвездочки.

Звезда из пакета из-под молока

Перед тем как их объединять обязательно приклейте веревку. После соединения звездочек их можно намазать ПВА клеем и посыпать блестками. Таким образом получаем бюджетное и красивое елочное украшение. Это способ не только позволяет повторно использовать тетрапак, а пригодится как способ для проведения времени с детьми.

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