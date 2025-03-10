Політолог та боєць ЗСУ Кирило Сазонов розповів про поточний стан справ на фронті

Друзі, коротко. Списувався з побратимами з різних організмів на різних напрямах. Загальна картина така. Покровський — наступ противника повністю зупинено, втрати дуже великі. Наші продовжують вибивати окупантів із окремих позицій. Це не контрнаступ, на жаль, немає достатніх резервів. Але їх розібрали під час нескінченних штурмів і тепер карають за самовпевненість

По Торецьку – теж непогано. Захопити місто вони так і не змогли, точаться жорсткі вуличні бої. Свіжі резерви, призначені для штурму Костянтинівки, вступили в бій з коліс на Торецьку і просто замінили собою залишки 51-ої армії. Продовжують лізти у нескінченні штурми. Нагадує Покровськ, так? Просто кількома місяцями раніше

По Часику — сама жерсть. Знову, як рік тому, спробували обійти з півночі і з півдня. І там, і там з однаковим результатом – поховали за повною програмою і відкотилися зализувати рани або що вони один одному й командуванню зализують після невдалих штурмів. Потроху пробиваються в самому Часовому Яру, бої йдуть у місті. Втрати в окупанта просто моторошні. Схоже на Покровськ кілька місяців тому, так?

На Лиманському – лізуть активно, але без результату. Куп’янський – лізуть, трохи віджали, але не критично. По Курську… ну, у нас тут жесть в повному розпалі. Пересуватися взагалі неможливо – дрони летять роєм у все, що рухається. Якщо на позиції ще можна триматися, то переміщатися... що менше, то краще. Плюс арта та авіація. З обох сторін. Тяжка ситуація, хоча не така страшна, як я бачу в деяких новинах. Подивимося, що буде найближчими днями. Лізуть просто безперервно. Працюємо…

Джерело: пост Кирила Сазонова у Facebook