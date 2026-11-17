Зимой рециркуляция воздуха в салоне мешает бороться с конденсатом

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Чтобы быстро очистить запотевшее лобовое стекло, включите кнопку его обдува. Система запустит вентилятор на максимальную мощность и использует теплый воздух, кондиционер или их сочетание – видимость может восстановиться за считаные секунды.

Как пишет OkDiario, стекло запотевает, когда теплый влажный воздух салона сталкивается с более холодной поверхностью и образует мелкие капли. Влагу добавляют дыхание пассажиров, мокрая одежда, зонты и обувь, а для предотвращения конденсата зимой рекомендуют поддерживать в салоне 21–23 °C.

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Заднее стекло обычно имеет отдельный электрообогрев: его кнопка обозначена прямоугольником с тремя волнистыми стрелками. Она включает встроенные в стекло нагревательные нити, которые постепенно устраняют конденсат; в некоторых моделях одновременно обогреваются наружные зеркала.

Электрообогрев заднего стекла постепенно устраняет конденсат Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если отдельного режима для лобового стекла нет, поможет отопление или его сочетание с кондиционером, который осушает воздух. При этом не направляйте очень горячий воздух на обледеневшее стекло: резкий перепад температуры грозит трещинами.

Чтобы снизить влажность, выбирайте приток наружного воздуха вместо длительной рециркуляции, особенно когда едут несколько человек. Фильтры вентиляции и климатической системы следует очищать и заменять в сроки, установленные производителем.

Как сообщал "Телеграф", пищевая сода помогает очистить лобовое стекло от загрязнений, из-за которых во время сильного ливня ухудшается видимость.