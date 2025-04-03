Из-за новых пошлин Трампа весь мир скатывается в торговую войну

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук о новых пошлинах Трампа

Трамп, таможенные пошлины и торговые войны. Почему это угрожает Украине?

США ввели новые пошлины на импорт :

20% — для ЕС;

до 40% — для Азии;

25% — на импорт автомобилей, которые не производятся в США;

10% — для остального мира, включая Украину.

Это прямая экономическая атака на ЕС и часть ключевых партнеров США. Трамп реализует свое обещание "взаимных тарифов": кто больше зарабатывает на американском рынке – тот и платит больше. И здесь уже начинаются опасности для Украины. Вот почему.

Франция.

Бутылка Bordeaux в США стоила 20-30 долларов. Теперь — 24-36.

Американцы выбирают свое – дешевле и доступнее. Например, калифорнийское. Продажи автоматически падают, фермеры в минусах, бюджет без налогов.

Сыр Camembert был по 17 долларов – станет под 20.

Сети закупают меньше или ищут замену среди местных брендов. Французские производители теряют долю рынка, а с ней доход и рабочие места. Фермеры во Франции уже угрожают протестами, как это было во время торговых споров в 2018-м. Это не просто пошлины – это приговор для французских производителей, зависимых от экспорта в США.

Германия.

Volkswagen Passat стоил 31 тысячу. С пошлиной – почти 39.

За эти деньги американцы уже смотрят в сторону Tesla Model 3 или Ford. Конкуренция с американскими брендами ужесточается. Заводы в ФРГ сокращают производство. К тому же, часть заводов Volkswagen уже закрывается, людей увольняют.

Дальше по цепочке: меньше экспорта – меньше выручки. Меньше выручки – сокращение работников. Меньше налогов у ЕС.

А дальше – волна недовольства на улицах и давление на политиков, которые будут заняты спасением собственных рейтингов. Когда в Европе горит в своем доме, помощь Украине отходит на второй план.

Мы тоже в этом списке с пошлиной в 10%.

Наш экспорт в США – до 1,5 миллиарда долларов в год. Для американского рынка – мелочь, для нас – точка роста. Металл, АПК, дерево, кабель, IT — это то, что Украина постепенно заводила на сложный, но перспективный рынок.

Пошлина не разрушит поставки, но:

- цена вырастет;

- объемы продаж уменьшатся;

– конкурентность снизится.

Украинский бизнес может не успеть закрепиться на одном из самых важных рынков мира.

Это не эксперимент, а логическое продолжение America First с 2017-2020. Тогда Трамп бил по стали и алюминию из ЕС, угрожал пошлинами на французское шампанское и сыры. Теперь – на все.

Урсула фон дер Ляен уже заявила: ЕС ответит своими пошлинами. Американские техногиганты, Tesla и другие автопроизводители получат дополнительные налоги. И вот так – страна за страной – весь мир скатывается в торговую войну.

Торговая война Трампа рушит принципы свободной торговли. Каждая страна теперь думает не о партнерстве, а о защите собственного рынка. Это уже не мир деклараций и солидарности, а циничная реалполитика. Достаточно упомянуть последние заявления "балтийских тигров".

Так почему это угроза для Украины?

Ибо в новом мире, где каждый спасает себя, на поддержку извне можно рассчитывать только до тех пор, пока у партнеров все хорошо и стабильно. А пошлины Трампа – это первый удар по этой стабильности.

Источник: Telegram-канал Николай Лукашук.