Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" и политтехнолог Тарас Загородний указал на проблему

Закупками боеприпасов занимается сын бывшего "регионала"?

Стала известна информация, которая может оказывать непосредственное влияние на закупки Минобороны. Мои источники сообщают, что сын бывшего "регионала" Степан Нефедов сегодня контролирует закупки боеприпасов у Государственного оператора тыла.

Из-за пандемии и войны все, видимо, забыли о том, что в начале 2015 года во время кровавых событий на Майдане из страны бежал Янукович и часть "регионалов". Другая часть депутатов от "Партии регионов", голосовавших за диктаторские законы, были опорой режима Януковича, "переобулись", оставшись на разных должностях у власти. Один из таких "регионалов" — Александр Нефедов. Еще при Януковиче он был председателем Запорожского совета и советником президента, а с 2014 года – посол Украины в Кыргызской республике.

Сын Александра Нефедова Степан работал в департаменте боеприпасов Государственного оператора тыла. И хотя сейчас он уволился, но, как сообщают мои источники, продолжает контролировать процессы в ДОТ. Фактически сын "регионала" сегодня контролирует закупки боеприпасов.

Для понимания масштабов проблемы приведу цифру – 280 млрд. грн. Именно такую сумму составил бюджет оборонных закупок (Государственный оператор тыла и Агентства оборонных закупок) в 2024 году.

Источник: Facebook-страница Тараса Загороднего