Керуючий партнер "Національної антикризової групи" та політтехнолог Тарас Загородній вказав на проблему

Закупівлями боєприпасів займається син колишнього "регіонала"?

Cтала відома інформація, яка може безпосередньо впливати на закупівлі Міноборони. Мої джерела повідомляють, що син колишнього "регіонала" Степан Нефьодов сьогодні контролює закупівлі боєприпасів в Державному операторі тилу.

Через пандемію та війну всі мабуть забули про те, що на початку 2015 року під час кривавих подій на Майдані з країни втік Янукович та частина "регіоналів". Інша частина депутатів від "Партії регіонів", які голосували за диктаторські закони, були опорою режиму Януковича, "перевзулися", залишившись на різних посадах у владі. Один із таких "регіоналів" — Олександр Нефьодов. Ще при Януковичі він був головою Запорізької ради та радником президента, а з 2014 року — посол України в Киргизькій республіці.

Син Олександра Нефьодова Степан працював у департаменті боєприпасів Державного оператора тилу. І хоча зараз він звільнився, але, як повідомляють мої джерела, продовжує контролювати процеси в ДОТ. Фактично син "регіонала" сьогодні контролює закупівлі боєприпасів.

Для розуміння масштабів проблеми наведу цифру – 280 млрд грн. Саме таку суму склав бюджет оборонних закупівель (Державного оператора тилу та Агенції оборонних закупівель) у 2024 році.

Джерело: Facebook-сторінка Тараса Загороднього