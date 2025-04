Автор крупнейшего мониторингового telegram-канала "Николаевский Ванёк" объяснил, почему переговоры закончились ничем

The Art of the Deal: обзор

Вступление начинается очень хорошо.

Автор описывает, каким прекрасным может быть процесс сделки и её итог.

Автор несколько раз подчеркивает свою значимость и экспертность, а также безальтернативность других умозаключений в процессе проведения сделки, учитывая, что он уже всё продумал на 100 ходов вперёд.

При этом, автор не идет в конкретику, а больше делает упор на лозунги и весьма ловкие словосочетания, которые явно нравятся читателю сразу же после первого прочтения.

Ближе к середине конкретика не появляется, автор продолжает пытаться убедить читателя и других в своей экспертности, при этом иногда использует тупо прямой текст, чтобы унизить других и повысить свой авторитет

К сожалению, ближе ко 2ой половине сочинения автор всё ещё не делится планом или пошаговой инструкцией, каким образом можно провернуть даже самую сложную сделку?

Автор имел промежуточные итоги сделки с сомнительным успехом, учитывая что сделка снова сорвалась после нескольких часов, но автор не обращает внимания, снова подчеркивая свою значимость, авторитет, а также наличие "козырей в рукаве" (это цитата).

В конце сочинения автор решает сделку заключить по самому простому принципу: надави на того, у кого меньше денег (цитата: "меньше козырей в рукаве") и х*р с ней с этой сделкой.

На последней странице автор упи********т играть в гольф, и жрать.

Я конечно же книгу не читал, но содержание понял.

Ставлю 0 звёзд из 10.

Источник: пост Николаевского Ванька в Telegram.