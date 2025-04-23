Про Крым, НАТО и задачу номер один. Официальная позиция Украины на переговорах по войне

Наше государство также не признает "замороженный конфликт", замаскированный под "мир"

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию о том, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупация Крыма россиянами не будет признана Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). По ее словам, наше государство также не признает "замороженный конфликт", замаскированный под "мир".

"Не должно быть соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью. Полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море — это необходимый первый шаг. Если Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же", — написала Свириденко.

Она добавила, что если вступления в НАТО не произойдет, в таком случае Украина будет требовать гарантий безопасности.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", — написала она в соцсети.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщает, что 23 апреля украинская делегация продолжает встречи с партнерами в Лондоне. По его словам, задача номер один — чтобы люди в Украине перестали погибать от войны.

"Украина не раз говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины – отсутствие террора", — говорит глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.