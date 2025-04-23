Почему сорвались переговоры в Лондоне: СМИ пишут об "ответственности" Украины

Некоторые предложения Вашингтона были неприемлемы для европейских стран и Киева

Мирные переговоры в Лондоне 23 апреля были отменены. Это произошло после того, как Украина подготовила документ для европейцев, в котором говорилось, что не будет обсуждений территориальных вопросов к "полному и безусловному прекращению огня".

Об этом изданию Reuters сообщили источники. Там отметили, что "очевидная нервозность США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не согласуется с тем, что представители Вашингтона договорились с россиянами".

Некоторые предложения Вашингтона были неприемлемы для европейских стран и Киева, сообщили многочисленные источники. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы подробно рассказали Соединенным Штатам об не подлежащих обсуждению аспектах потенциального мирного соглашения.

По словам дипломатов, помимо статуса Крыма остаются другие серьезные споры, включая вопрос отмены санкций Европейского Союза против РФ до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа.

В то же время в среду вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев не признает российский суверенитет над Крымом и добавила, что Украина готова вести переговоры – но не капитулировать.

"Источники, близкие к переговорам, сообщили, что это признание было частью предложений, изложенных Соединенными Штатами европейцам на прошлой неделе", — резюмирует агентство.

Неявка Рубио привела к отмене более широкой встречи министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии, хотя украинская делегация все же посетила Лондон и встретилась там с главой МИД и министром обороны Великобритании.

Стоит отметить, что ранее "Телеграф" писал, что признание Крыма российским уже было отвергнуто Зеленским. По данным NYT, Рубио отказался принимать участие в переговорах якобы именно из-за позиции президента Украины по Крыму. Хотя в Госдепе утверждают, что причина якобы исключительно в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать в переговорах.